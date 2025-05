War Thunder - święto Szwedzkiej Gwardii Krajowej!

Szwedzka Gwardia Krajowa - okazja do zdobycia oryginalnych odznaczeń i niepowtarzalnego czołgu!! w War Thunder!

Co to za Gwardia?



Szwedzka Gwardia Krajowa została założona podczas drugiej wojny światowej, 29 maja 1940 roku. Zatem już w ten poniedziałek Szwedzi będą obchodzić 83 rocznicę założenia jednostki. Ta jednostka nigdy nie brała udziału w bitwach, ponieważ Szwecji zawsze udawało się utrzymać neutralność i tak dzisiaj 20 000 Szwedów jest gotowych wstąpić w jej szeregi na mocy dekretu dowództwa. Gwardia Krajowa czasami pomaga w misjach ratunkowych i pracach policyjnych.





Po co to wiedzieć?



Otóż od 26 maja do 30 maja do godziny 14:00 jeśli stoczysz 3 bitwy szwedzkimi maszynami z aktywnością co najmniej 70% (wyliczane na podstawie czasu gry) pojazdem minimum 3 ery to otrzymasz oznaczenie "Herb Szwedzkiej Gwardii Krajowej", którym można upiększyć swój pojazd przed wyjazdem na bitwę.









Ekstra niespodzianka!!!



Jeśli jesteś zdania, że na co Ci kolejne odznaczenie skoro nie poprawia strzelania? To nie jesteś sam, ja również skorzystałem z okazji i kupiłem dostępny w sklepie w trakcie trwania wydarzenia czołg SAV 20.12.48 z niesamowitym działem kalibru 120mm! Ładowniczy tego pojazdu przeładowuje działo w czasie 1,2 sekundy. Od teraz każda bitwa realistyczna i symulacyjna jest wygrana jeśli się nie zagapię w niebo jadąc niebezpiecznymi ulicami War Thunder. Na poniższym nagraniu zamieściłem rozgrywkę tym cudownym i przyjemnym pojazdem o niesamowitej również mobilności i zwrotności ważnej dla pojazdów bez wieży! Polecam obejrzeć całość.









Ile Złotych Orzełków?



Zapyta się pewnie nie jedna osoba. Śpieszę więc z odpowiedzią, jedynie 1150 GE(Złotych Orłów), zatem warto zakupić bo może już więcej nie być w sklepie. Poniżej znajduje się zdjęcie przedstawiające radziecki czołg T-26 obok w celu porównania rozmiarów. Fenomen takiego przeładowania czołgu polega na tym, że posiada magazynek 6 nabojowy, który jest traktowany jako bojowy magazyn amunicji, który uzupełnia się podczas gdy nie strzelamy. W związku z tym, że już piszę o bojowym magazynie amunicji, który zapewnia szybsze strzelanie to nadmienię, że pojazdy, które bardzo długo przeładowują działa, szybciej będą strzelać stojąc na sojuszniczej bazie, ponieważ uzupełnienie amunicji jest, krótsze i ostatni brakujący pocisk jest zawsze przenoszony do działa.







Jeśli nadal nie jesteś przekonany do zakupu to polecam przejrzeć statystyki nacji, które są najlepsze i jedną z nich jest Szwecka ze względu na niesamowite maszyny. Posiadając taki pojazd Premium łatwo nadrobić braki srebrnych lwów w grze oraz na wyższych erach można polegać na nim jak na SturmPanzer2 z haubicą, która na jeden strzał zdejmuje Abramsy! Jeśli jednak problemem nie jest chęć, a możliwość to bardzo łatwo można zdobyć potrzebne Złote Orły wypełniając parę zadań na Gamehag i wymieniając Kamienie Dusz na Orły, dużo nie trzeba ich nazbierać więc jeszcze można się wyrobić. Powodzenia i do zobaczeniu na bitwie, po tej samej stronie mapy;)