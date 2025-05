War Thunder - Recenzja

War Thunder



Gra online, wieloosobowa, bojowy symulator lotnictwa i czołgów

stworzony i w pełni wydany przez firmę

Gaijin Entertainment.





Swoją premierę przeżywało, więc możnaby rzec, że jest to gra, która już chwilę stoi na rynku i robi konkurencje podobnym symulatorom czołgów czy też samolotów.Nie zmienia to jednak faktu, że po wielu latach kompleksowego rozwoju i doskonalenia tytułu gra nadal jest w fazie budowy i jest ulepszana licznymi aktualizacjami, które wydawane są regularnie.Twórcy mają okazję pochwalić się niesamowitą, zapierającą dech w piersiach, efektowną oprawą graficzną i ciekawymi, rozbudowanymi mapami.Nie ma co ukrywać, że w dziale lotnictwa gra nie ma sobie równych, w kwestii czołgów konkuruje z inną grą, każdy wie, że chodzi tutaj o już legendarny tytuł World of Tanks.Co ciekawe czołgi zostały dodane stosunkowo niedawno, na początku była możliwość tylko grania w trybach samolotowych. Twórcy pracują dzień w dzień w pocie czoła by ich gra nie miała sobie równych.W planie jest m.i.n. stworzenie wojny totalnej, gdzie nie będzie jedynie samolotów czy czołgów, ale też... Statki! Mimo wszystko całość już teraz robi niesamowite wrażenie.– gra korzystała wtedy z ustawień domyślnych, co powodowało, że maszyny miały zdecydowanie przesadzone osiągnięcia, stając się prawie pojazdami UFO – latającymi niemal w pionie bestiami. Na ziemi też nie brakuje wpadek: do tej pory zdarzają się sytuacje, gdy drużyna dominująca w pancernej bitwie obsadza pozycje snajperskie wokół punktu odrodzenia przeciwnika i bezlitośnie niszczy wrogie czołgi w parę sekund po ich pojawieniu się na polu bitwy.

Jeżeli grasz w War Thundera na najwyższych możliwych detalach – wyłączysz interfejs to kadry będą wyglądać niemal jak z filmu wojennego. Pod względem oprawy graficznej tytuł ten prezentuje się fenomenalnie. Tym, co uderza, jest niezwykła konsekwencja w szczegółowej budowie modeli – zarówno samolotów, jak i czołgów. Blacha ma liczne wgniecenia i zadrapania, stal rdzewieje, a wydobywające się z silnika powietrze jest potwornie gorące, więc rozmywa widok na froncie.

Do tego występują świetne kamuflaże np. osłaniające czołgi krzaki, w War Thunderze jesteśmy w stanie designować nasze maszyny w niemal dowolny sposób, co dodaje unikatowości i oryginalności tytułowi.

Szczegółowością i przywiązaniem do detali jest to tytuł przewyższający o głowę równie niezwykłą konkurencję w postaci World of Tanks.



Nacisk na realizm nie powinien już nikogo zaskakiwać, firma Gaijin miała w przeszłości styczność z wieloma symulatorami lotniczymi. Jak to wygląda w praktyce? W trybach zręcznościowych, nastawionych na rozrywkę i bezlitosne likwidowanie przeciwników, model lotu samolotów wybacza prawie wszystko, a strzelając z czołgu, jesteśmy stwierdzić z niemal 100% dokładnością gdzie dokładnie spadnie pocisk. W realistycznym trybie, nie wspominając o symulacyjnym, trzeba uwzględniać zachowanie energii, przegrzewanie silnika czy ostre manewry powietrzne, a np. na pociski oddziałowują prawa fizyki



Z pewnością jest to również gra dla osób z wysoko pojętym rozumieniem i poczuciem estetyki, które po prostu nie ma sobie równych jeżeli chodzi o sceny batalistyczne.



Jako, że spędziłem w tej grze wiele godzin wkładając przy tym sporo serca i cierpliwości, jestem w stanie wydać jednoznaczną opinię o niej, która w tym wypadku jest jak najbardziej pozytywna.

W przeciwieństwie do równie rzetelnie zaprojektowanego World of Tanks, WT jest uroczo chaotyczny. To miecz obosieczny tej produkcji, ponieważ wynikają z tego liczne zalety, ale też i wady. Dzięki temu mamy wielodziałowe czołgi, tryb symulacyjny, w którym o zwycięstwie decyduje spostrzegawczość, ale i braki w balansie czy błędy, z którymi próbują uporać się twórcy.



Moja subiektywna ocena tej gry to 9.5/10, ze względu na niesamowity klimat wojenny trzymający w napięciu, gdzie mamy okazję przenieść się na front by zmierzyć się z przeciwnikami, nie odróżniając przy tym gry od rzeczywistości. Faktem jest, że gra przenosi nas w zupełnie inny świat, gdzie liczy się tylko:



ZWYCIĘSTWO, CHWAŁA I SPLENDOR!