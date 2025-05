War Thunder - poradnik

Jeżeli postanowiłeś dołączyć do grona osób, które grywają w War Thunder, warto poznać pewne wskazówki i triki, dzięki którym rozgrywka będzie z pewnością łatwiejsza, a jednocześnie ciekawsza.

Samouczek

Zawsze korzystaj z samouczków! Wiemy, że to zajęcie o wiele nudniejsze od rozgrywki online, ale dzięki nim będziesz doskonale przygotowany do starcia, a sterowanie nie będzie mieć przed Tobą żadnych tajemnic. Twórcy War Thunder wiedzą, że gracze nie przepadają za tą formą edukacji, dlatego jako dodatkową zachętę wprowadzono sto złotych orłów za wykonanie pierwszego samouczka. Złote orły możesz potem wymienić na uzbrojenie do czołgów czy samolotów. Jednak zrób to z rozwagą. Normalnie ta wirtualna waluta jest dostępna za realne pieniądze, więc stanowi dość cenną opcję. Warto się zastanowić, na co ją wydasz. Kolejne części samouczków są również nagradzane, jednak już inną walutą-srebrnymi lwami. Te z kolei można wykorzystać do zakupu dodatkowych sztuk samolotów albo czołgów lub też podstawowego uzbrojenia dla posiadanych maszyn.

Zakładki

W War Thunder gracz ma do dyspozycji kilka zakładek. Każda służy do czegoś innego i warto z nich korzystać. Opcje gry pozwalają na manewrowanie wśród różnych ustawień. Tu według preferencji ustawisz rzeczy takie jak automatyczne logowanie czy przykładowo rodzaj jednostki miary prędkości. Tutaj też dostosujesz odpowiednio dźwięki oraz ustawisz interfejs. Kolejną zakładką jest Encyklopedia. Tutaj dowiesz się wszystkiego na temat historii, która wiąże się z konkretnym modelem samolotu, albo zapoznasz się z przebiegiem walki na danym terytorium. Rankingi pozwolą z kolei sprawdzić pozycję gracza w światowym rankingu albo rankingu najlepszych graczy. Poznasz tu najlepsze wyniki gry albo też najgorsze. Każdy ranking wiąże się z typowymi dla siebie ustawieniami i możliwościami, dlatego nie przejmuj się zbytnio, jeżeli przykładowo w światowym jesteś na bardzo dalekim miejscu. W innym rankingu może być zupełnie odwrotnie. Powtórki to zakładka, która umożliwia obejrzenie automatycznie zapisanych filmów z naszej rozgrywki. Zapis automatyczny dotyczy dziesięciu ostatnio stoczonych bitew. To bardzo ciekawa opcja dla wszystkich osób, które lubią tworzyć pamiątki z gry i montować rozmaite filmiki. Można się nimi dzielić na portalach społecznościowych z innymi graczami. Uwielbiają to! Benchmark z kolei jest zakładką, która umożliwia przetestowanie wydajności gry, na ustawieniach graficznych, którymi dysponujemy. Pozwoli Ci to sprawdzić, czy możesz bez zacinania się skorzystać z atrakcyjnych detali na najwyższym poziomie. Ostatnią zakładką jest Twórcy Gry. Tu możesz poznać nazwiska wszystkich osób, które stoją za tym dziełem.

Tryby gry

War Thunder umożliwia różne tryby gry. Dzielimy je na bitwę zręcznościową, realistyczną i symulacyjną. Zręcznościowa stanowi standardowy tryb bitew. Sterowanie w tym trybie nie różni się niczym od innych gier zręcznościowych. Bitwa symulacyjna, jak nazwa wskazuje skupia się na symulacji a bitwa realistyczna łączy w sobie cechy dwóch pozostałych trybów. Każdy rodzaj walki różni się pod kątem możliwości i trudności. Przykładowo w trybie symulacji, celowanie czołgiem nie jest ułatwione obecnością czerwonego krzyżyka. Sami musimy dojść do tego, jak celnie strzelać.

Ciekawostki

Warto wiedzieć, że Stany Zjednoczone posiadają wspaniałe bombowce z serii B-17 oraz świetne odrzutowce. Myśliwce z kolei są szybkie, ale niestety słabo opancerzone i uzbrojone. To nacja, która została stworzona głównie dla bombowców. Maszyny Związku Radzieckiego wymagają od gracza posiadania już pewnego doświadczenia i umiejętności. Potrafią wpaść w przeciążenie. Tę nację stworzono do grania konkretnymi samolotami. Wielka Brytania jest idealna dla początkującego gracza. Z kolei Japonia jest nacją, w której poradzą sobie raczej tylko doświadczeni gracze. Niemcy przeznaczone są dla graczy posiadających umiarkowanie umiejętności. Jakość maszyn rośnie w miarę zdobywania doświadczenia.