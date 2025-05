War Thunder - opis samolotu Su-25K

Su-25K to rosyjski samolot szturmowy, który pojawił się w grze War Thunder jako jedna z wielu maszyn dostępnych dla graczy. Jest to samolot o konstrukcji metalowej, o bardzo solidnej i wytrzymałej konstrukcji, zdolny do przeprowadzenia szerokiej gamy misji szturmowych i niszczycielskich.

Su-25K to maszyna o długości około 15 metrów, a jej rozpiętość skrzydeł wynosi około 15 metrów. Samolot ten jest wyposażony w dwa silniki turbowentylatorowe Lotarew R-195, każdy o ciągu wynoszącym 44,1 kN. Dzięki temu Su-25K może osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą około 950 km/h na wysokościach do 10 000 metrów. W grze War Thunder, Su-25K jest zazwyczaj uzbrojony w działo GSh-30-2, kalibru 30 mm, które jest zdolne do wystrzeliwania do 2 500 pocisków na minutę. Dodatkowo, samolot ten może być uzbrojony w różnego rodzaju pociski rakietowe i bomby, co umożliwia mu niszczenie celów naziemnych i powietrznych. Su-25K jest również dobrze opancerzony, co zapewnia mu większą odporność na ogień przeciwnika. Posiada także systemy elektroniczne, takie jak radary, system ostrzegający o rakietach i systemy zakłócające, które umożliwiają mu przetrwanie w trudnych warunkach bojowych. W War Thunder, Su-25K jest często wykorzystywany w misjach szturmowych, gdzie jest odpowiedzialny za atakowanie celów naziemnych i niszczenie wrogich jednostek. Dzięki swojej szybkości i uzbrojeniu, jest on w stanie wykonać skuteczne ataki na cele powietrzne i naziemne, co czyni go jednym z najbardziej uniwersalnych samolotów w grze.



Samolot Su-25K w War Thunder ma bogate uzbrojenie, które pozwala na przeprowadzanie skutecznych ataków na cele naziemne i powietrzne. Jest to jedna z cech, która czyni ten samolot tak popularnym w grze. Podstawowym uzbrojeniem Su-25K jest działo GSh-30-2, kalibru 30 mm. To bardzo potężna broń, zdolna do wystrzeliwania pocisków z prędkością wynoszącą nawet 2 500 pocisków na minutę. Dzięki temu działo, Su-25K jest w stanie skutecznie niszczyć cele naziemne, takie jak czołgi, pojazdy opancerzone, a nawet bunkry i budynki. Jednak Su-25K może być również uzbrojony w różnego rodzaju pociski rakietowe, takie jak S-24, S-25, S-8 i S-13. Pociski te umożliwiają przeprowadzenie precyzyjnych ataków na cele naziemne, w tym na pojazdy opancerzone, samochody, a także na skupiska wrogiej piechoty. Pociski rakietowe pozwalają również na atakowanie celów powietrznych, takich jak helikoptery i samoloty. Su-25K może także przenosić różnego rodzaju bomby, w tym bomby burzące, kasetowe i termobaryczne. Bomby burzące są skuteczne przeciwko celom naziemnym, takim jak budynki i bunkry, a bomby kasetowe są w stanie niszczyć skupiska wrogiej piechoty. Natomiast bomby termobaryczne są skuteczne przeciwko celom o większej powierzchni, takim jak składy paliw czy magazyny amunicji. Dodatkowo, Su-25K może być uzbrojony w systemy obrony przed przeciwdziałaniem, takie jak systemy zakłócania radarów i systemy ostrzegające przed rakietami przeciwlotniczymi. Dzięki tym systemom, samolot może przetrwać w trudnych warunkach bojowych i wykonywać skuteczne ataki. Wszystkie te elementy uzbrojenia czynią Su-25K bardzo potężnym samolotem szturmowym, który może skutecznie walczyć z różnymi celami, zarówno naziemnymi, jak i powietrznymi. To bardzo uniwersalny samolot, który może być wykorzystywany w wielu misjach w grze War Thunder.





Amunicja samolotu Su-25K w War Thunder składa się z różnego rodzaju pocisków i bomb, które zapewniają mu skuteczność w atakach na cele naziemne i powietrzne. Pociski używane przez działo GSh-30-2 kalibru 30 mm to głównie pociski odłamkowe i przeciwpancerne. Pociski odłamkowe są skuteczne przeciwko celom lekko opancerzonym, takim jak wozy piechoty, a także przeciwko skupiskom wrogiej piechoty. Pociski przeciwpancerne natomiast są w stanie przebić pancerz czołgów i pojazdów opancerzonych, co czyni je skutecznymi w atakach na cele naziemne. Pociski rakietowe używane przez Su-25K to m.in. pociski S-24, S-25, S-8 i S-13. Pociski S-24 to rakiety o dużej sile rażenia, skuteczne w atakach na cele naziemne, takie jak czołgi i pojazdy opancerzone, a także na cele powietrzne, takie jak helikoptery i samoloty. Pociski S-25 to rakiety przeciwlotnicze, skuteczne w atakach na cele powietrzne, a także na cele naziemne, takie jak budynki i bunkry.