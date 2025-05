War Thunder - opis samolotu A-10A

Samolot A-10A to amerykański samolot szturmowy znany także jako "Warthog" zbudowany przez Fairchild Republic Company w latach 70-tych XX wieku. W grze War Thunder A-10A jest jednym z najbardziej charakterystycznych samolotów i jednym z najlepszych wyborów dla miłośników walki w bezpośredniej konfrontacji z ziemią.

A-10A jest niskopłatowcem z dwoma silnikami turboodrzutowymi umieszczonymi w gondolach pod skrzydłami. Samolot ten został zaprojektowany z myślą o wykonywaniu misji szturmowych i wsparcia ogniem naziemnych wojsk. Posiada on mocne uzbrojenie w postaci siedmiu działek GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm, które mogą niszczyć cele naziemne takie jak czołgi czy bunkry. Dodatkowo samolot może przenosić rakiety powietrze-ziemia i bomby. A-10A ma charakterystyczną sylwetkę dzięki swojemu "kaczorowatemu" kadłubowi oraz dużej, prostokątnej osłonie kabiny pilota z pancerzem i osłoną przed oślepiającym światłem. Samolot ten posiada także dużą wytrzymałość na uszkodzenia, co pozwala mu przetrwać nawet silne ataki z ziemi. W War Thunder A-10A jest często wykorzystywany do wsparcia naziemnych wojsk w trybie walki drużynowej lub w bitwach "odpowietrznianych", gdzie może być wykorzystywany jako doskonałe narzędzie do niszczenia celów naziemnych lub do ochrony innych samolotów przed atakami przeciwnika. W rękach doświadczonego pilota A-10A może być bardzo skutecznym narzędziem w walce z przeciwnikiem.



Uzbrojenie samolotu A-10A w War Thunder jest jednym z najbardziej imponujących w grze, co czyni go wyjątkowym wyborem dla miłośników walki naziemnej. Samolot ten jest wyposażony w siedem działek GAU-8/A Avenger kalibru 30 mm, które stanowią jego podstawowe uzbrojenie. Działka GAU-8/A Avenger to potężne narzędzie do niszczenia celów naziemnych, takich jak czołgi, samochody, budynki czy wojska przeciwnika. Każde z działek waży ponad 100 kg i może wystrzelić ponad 3 tysiące pocisków na minutę, co daje całkowitą masę ognia na poziomie 60 kg na sekundę. Dzięki tej mocy ogniowej A-10A jest w stanie szybko i skutecznie eliminować przeciwników na ziemi. Oprócz działek, samolot A-10A może przenosić także różne rodzaje uzbrojenia powietrze-ziemia, takie jak rakiety Hydra 70 mm czy bomby Mk.82 i Mk.84. Rakiety Hydra są skutecznym narzędziem do niszczenia celów naziemnych, takich jak pojazdy lub budynki. Mogą one być wystrzeliwane zarówno pojedynczo, jak i salwami, co zwiększa ich skuteczność w walce. Bomby Mk.82 i Mk.84 to uzbrojenie o większej sile rażenia, które może być wykorzystywane do niszczenia większych celów, takich jak bazy wojskowe lub obiekty obrony przeciwrakietowej. Bomby te mogą być zrzucane z różnych wysokości i prędkości, co daje pilotowi możliwość dostosowania swojego ataku do konkretnej sytuacji na polu walki. Dodatkowo, samolot A-10A może być wyposażony w różne typy wyrzutni flar i pułapek termicznych, które mogą służyć do odwrócenia uwagi przeciwnika lub zmylenia jego systemów obrony przeciwlotniczej. Uzbrojenie samolotu A-10A w War Thunder czyni go doskonałym narzędziem do walki z celami naziemnymi, co sprawia, że jest on jednym z najskuteczniejszych samolotów w grze w tej kategorii.





