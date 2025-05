War thunder - najlepsze pojazdy na swoim br

W tym krótkim, ale obszernym artykule przedstawię wam pojazdy naziemne, 3 nacji, warte uwagi, które na swoim br są naprawdę wspaniałymi maszynami. Nie wszyscy mogą się zgodzić się z poniżej wymienionymi maszynami, jednak dla mnie (kogoś kto rozegrał blisko 10 tysięcy bitew w różnych trybach) są to maszyny do których lubię wracać i grac for fun ze znajomymi.

Zapraszam do artykułu i zachęcam do zagrania w war thundera :)

T92 - USA 6.7 (czołg lekki)

Panther A - Niemcy 5.7 (czołg średni)

ASU-57 ZSSR 4.3 (niszczyciel czołgów)

Amerykański czołg lekki 4 ery. Jego głównym zadaniem w bitwach realistycznych jest podświetlanie graczy z przeciwnej drużyny. Dzięki dobrej mobilności może bez problemu zająć wysunięte pozycje na mapie następnie schować się i podświetlać. Doskonale sprawdzić się również jako maszyna do oskrzydlenia czołgów ciężkich wroga, a dzięki amunicji typu APDS penetracji 230mm bez problemu przebije pancerz wroga. Pojazd jest dodatkowo wyposażony w dwa karabiny maszynowe ( 7,62mm oraz 12,7mm) dzięki czemu może skutecznie bronić się przed nadlatującymi samolotami.W bitwach realistycznych często zaczynam grę tym pojazdem i w zależności od mapy zajmuję punkt kontrolny albo staram się jechać skrajem mapy i zająć pozycję obok respawna przeciwnika. Załoga T92 składa się z 4 załogantów - kierowca, ładowniczy, działonowy i dowódca. Grając bitwy realistyczne T92 polecam zabrać ze sobą czołg ciężki T34, czołg ciężki T26E1-1, zestaw przeciwlotniczy M42 oraz samolot AD-4Pantera w wersji A jest lepszym z pojazdów występujących w drzewku niemieckim. Pantera jest wyposażona w 75mm armatę, która na pocisku przeciwpancernym ma penetrację 192mm. Kadłub pojazdu jest pod kątem dzięki czemu odbija prawie wszystkie pociski wystrzelone przez inne czołgi. Wieża pojazdu na froncie posiada 110mm pancerze co w połączeniu z odpowiednim kątowaniem pozwoli odbijać pociski. Pojazd jest dość mobilny - porównywalnie z radziecki t-34 jednak znacznie wytrzymalszy. Dodatkowo sam czołg posiada możliwość stworzenia zasłony dymnej, dzięki czemu podczas uszkodzeń możliwa jest ucieczka z pola walki i naprawa w bezpiecznym miejscu. Jak każdy czołg średni oraz lekki może również rzucić ostrzał artyleryjski na wrogie pozycje. Załoga Pantery składa się z 5 osób - kierowca, radiooperator, działonowy, ładowniczy oraz dowódca. Sam polecam oskrzydlać wrogów, i wspierać sojuszników z miejsc snajperskich ponieważ opad pocisku nie jest najgorszy. W lineupie polecam wziąć czołg ciężki Tygrys E, niszczyciel czołgów Panzer IV/70(V), zestaw przeciwlotniczy Ostwind 2 oraz 2 samoloty (jeden szturmowy - Me 410 B-6/R3 oraz myśliwiec Bf 109 K-4)Mały niepozorny niszczyciel czołgów w drzewku radzieckim. ASU doskonale nadaje się do oskrzydlania wrogów. Posiada 57mm armatę, która może penetrować pancerz o grubości 150mm. Pojazd jest mobilny przez brak pancerza ale i podatny na ostrzały z karabinu. Gracze ASU często wykorzystują drobną sylwetkę pojazdu na wyższych br do flankowania i niszczenia wrogów. Grając ASU warto jest zakładać na pojazd maskowanie w postaci krzaczków, które doskonale przydają się na mapach otwartych maskując pojazd, przez co jest o wiele trudniejszy w wykryciu przez wroga. Załoga ASU składa sie z 4 załogantów - kierowcy, ładowniczego oraz dowódcy. W lineupie polecam wziąć czołg ciężki KV-1 (ZiS-5), niszczyciel czołgów SU-85, zestaw przeciwlotniczy zis-43 oraz 2 samoloty ( jeden bombowiec bliskiego wsparcia Pe-2-359 oraz myśliwiec Jak-3)