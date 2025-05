War Thunder - Na pierwszy rzut oka

Grałem już w tego typu gry głównie w Wota rozegrałem w nim pare tysięcy gier. Pomimo to, że porównanie do War of Tanks nie jest do końca trafne zrobię to.

polecam sprawdzić i wyrobić sobie swoją opinie

Pierwsze co zaobserwowałem w tej grze i nie tylko ja to tragiczne sterowanie. Wiele osób powie, że bardzo podobne jest w war of tanks jednak co brzmi śmiesznie w Wocie np nie dało się driftować. Nie jestem historykiem ani specjalistą ale driftowanie czołgiem nawet tym ciężkim jest bardzo cięzkie a nawet nie możliwe.Drugą rzeczą jest przynajmniej z moich odczuć bardzo mało przejrzyste drzewo rozwijania pojazdów i samolotów. Pewnie po jakimś czasie bym to ogarnął, ale i tak wydaje mi się, że w porównaiu do gier Wargamingu drzewo jest dużo mniej przejrzyste. Wolałem już dać "rozdaj pd automatycznie".Kolejną rzeczą, która bardzo mnie irytowała to brak wyraźnego zdrowia. Z jednej strony jest to dobrze bo faktycznie podczas wojny czołgi nie mają nad sobą zielonego paska, ale naprawdę doprowadzanie do tego, że strzelam do czołgu trafiam go pare razy trafieniem krytycznym i nic a on jednym strzałem potrafi mnie zabić. Jak na moje oko jest coś nie tak.Przypomninam, że są to moje pierwsze odczucia i nie zagłebiałem się z byt głęboko w mechanikę gry.Przepraszam, że w tym artykule głównie narzekam, i porównuję tą gre do Wota pomimo to, że nie dokładnie polega na tym co Wot, bo ma do tego samoloty itd. Gra naprawdę nie przypadła mi do gustu, ale mimo wszystko. Zachęcam do rozmowy w komentarzach i oceny.