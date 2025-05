War Thunder - Jak szybko rozwinąć konto?

W dzisiejszym artykule opowiem jak szybko rozwijać swoje konto w War Thunder, zarabiać srebro i badać inne technologie oraz odkrywać nowe samoloty i czołgi, podam kilka sposobów na zdobywanie punktów doświadczenia, zarówno takie podstawowe jak i takie które wymagają od nas tylko latania i nic nie robienia. Zapraszam do lektury :)

Oczywiście najprostszym sposobem na zdobywanie pd i srebra będzie jak największe punktowanie w bitwach online, np. niszczenie innych maszyn, asystowanie przy niszczeniu wrogów czy wykonywanie celów mapy. Jest to sposób, który uskuteczniamy przez cały czas granie w ten tytuł. Nasz rozwój przyspieszyć może jednak zakup konta premium za jedyne 2000 złotych orłów na 15 dni, daje nam to:- 200% PD we wszystkich trybach gry.- 200% (lwów) nagrody za czas trwania bitwy w bitwach losowych.- 150% (lwów) na aktywne działania w bitwach losowych.Jest to jednak opcja dla graczy mniej cierpliwych i mających kilka złoty do wydania na gry tego typu.Jednak osobiście polecam wam czekać na promocje które pojawiają się w grze dosyć często.Na start najlepiej wybrać Japonię, ponieważ najszybciej się rozwija.Aby jak najszybciej odblokowywać pojazdy z kolejnych, lepszych epok polecam wam wybieranie jak najtańszych pojazdów.(Aby odblokować kolejną epoka musimy mieć minimum 6 pojazdów z poprzedniej)Cały rozwój działa lawinowo, czyli zdobywamy lepszy pojazd i łatwiej nam jest niszczyć przeciwników i zdobywać kolejne doświadczenie do rozwoju naszego konta. Jedynym utrudnieniem jest zwiększająca się liczba doświadczenia potrzebna do awansu z poziomu na poziom. Ważne jest też aby dobrze rozpisać sobie ile godzin dziennie będziemy grać i awansować do nowych maszyn aby gra nam się nie znudziła.Dobrym sbosobem na zdobywanie doświadczenia jest granie bombowcami i bombardowanie baz przeciwników (jeśli gramy na mapie z takim celem gry) jest to jednak sposób mniej efektywny niż granie i zabijanie wszystkiego co się rusza ale podczas bombardowania nie musimy być w pełni skupieni podczas grania właśnie w ten sposób. Do grania właśnie w ten sposób polecam granie frakcją Stanów Zjednoczonych która dysponuje bardzo dobrymi bombowcami z serii B-17, USA posiada także szybkie myśliwce które pozwolą nam zmieniać nasz styl gry, bo raz możemy zagrać bombowcem i zdobyć jak najwięcej punktów niszcząc wrogie bazy a na następną bitwę możemy wybrać myśliwca lub później samolot odrzutowy.W menu gry możemy znaleźć zakładke "zamiana PD" pozwala nam ona na konwersje pd między frakcjami więc jest to najszybszy sposób na odblokowanie nowych maszyn z frakcji którą nie gramy, ten sposób wymaga od nas wydania złotych orłów.To by było na tyle w tym poradniku, pamiętajcie że najważniejsza jest dobra zabawa, powodzenia w bitwie i wbijaniu kolejnych poziomów samolotów i czołgów.