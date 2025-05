War Thunder - Jak mieć więcej FPS

Witajcie w moim kolejnym artykule! Już raz poruszałem temat FPSów w grze Fortnite, jednak w War Thunder aby osiągnąć podobny efekt procedura jest trochę inna, dlatego postanowiłem ją tutaj przedstawić.

Wielu graczy zmaga się z problemami wydajności na swoich komputerach - szczególnie tych tanich lub laptopach. Ale to wcale nie oznacza że nie możemy grać w ciekawe i popularne gry. W War Thunder mamy o wiele więcej do dostosowania niż w innych grach, ze względu na to, że gra posiada całkiem realistyczną grafikę i masę opcji. Do zrobienia będziemy mieli też trochę poza grą np. zmienić plan baterii lub ustawienia komputera, co prawda to będzie trochę trudniejsze niż to co robiliśmy w artykule o Fortnite, ale jestem pewien że dacie sobie radę.1 - Ustawienia w War ThunderOczywiście zaczynamy od ustawień w samej grze. To co szczególnie będzie nas interesować to cienie, rozdzielczość renderowania i elementy natury, bo to one mają tu największy wpływ. Polecam skopiować ustawienia takie jak na tym obrazku.Warto pamiętać też żeby wyłączyć synchronizacje pionową, podobnie jak w innych grach ma również nie mały wpływ na liczbę FPSów.2 - Plan zasilaniaTak jak w moim innym artykule tutaj również powinniśmy ustawić wysoką wydajność, ponieważ ta opcja może mieć drastyczny wpływ na pracę komputera (oczywiście lepszą ;) ). Aby dostać się do tego menu wystarczy kliknąć wyszukiwarkę na pasku zadań i wpisać "Plan zasilania"3 - Aplikacje autostartuWar Thunder to gra, która żeby działać płynnie i na wysokich FPSach musi mieć głównym celem naszego komputera. Aby tak było, powinniśmy wyłączyć każdą inną aplikacje w tle, szczególnie jeśli korzysta ona z internetu. Aby to zrobić należy znaleźć je na liście w menadżerze zadań i kliknąć zakończ zadanie. Aby żaden inny program nie uruchamiał się samemu, trzeba wejść do menu autostartu, wpisz "aplikacje autostartu" polecam wyłączyć każdą z nich, po prostu nie będą się one włączać wraz z komputerem.4 - Nowe sterowniki karty graficznejByć może, że twoje spadki FPSów są powodowane starymi i niezaktualizowanymi sterownikami karty graficznej. Aby doprowadzić je do normy, trzeba wejść na stronę producenta naszej karty i na niej odpowiednio znaleźć informację jak przeprowadzić aktualizacje. Wiele programów oferujących takie nowe sterowniki to często wirusy, dlatego zawsze upewnijcie się na zaufanej stronie producenta waszego sprzętu. Aktualne sterowniki karty graficznej mają wielki wpływ na wydajność, szczególnie w wymagających grach, jak właśnie War Thunder.5 - Wolne miejsce na dysku i inne sposobyWarto również zauważyć, że przestrzeń na naszym dysku też może mieć znaczenie dla osiągów naszego komputera. Upewnij się że masz wolne chociaż kilkanaście GB a jeśli nie, usuń zbędne pliki. Pamiętajcie też, że jeśli macie kłopoty z FPSami, wasz sprzęt może być uszkodzony lub po prostu taki stary, że już więcej nie da się z niego wycisnąć. W swoim innym artykule pisałem też o FPS boosterach, ale sam ich nie polecam.Mam nadzieje, że ten artykuł pomoże wam poprawić płynność gry War Thunder, oczywiście zadziała on też przy innych grach, ale kierowany jest przede wszystkim do bardziej wymagających. Jeśli znacie inne sposoby na FPSy czy chcecie się czymś podzielić, śmiało piszcie komentarze :)