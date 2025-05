War Thunder - 5 Najlepszych czołgów

War Thunder ma już prawie 6 lat i przez ten czas w ciągle aktualizowanej grze zebrało się już bardzo dużo pojazdów, szczególnie czołgów. Przy tak dużym wyboże można się pogubić, dlatego w tym artykule przedstawię 5 najlepszych maszyn, którymi warto grać by osiągać sukcesy.

Pojazdy będą przedstawione od najgorszego do najlepszego, oczywiście wszystkie i tak są z najwyższej półki.5 - Leopard 2A6Ten groźny czołg średni z VII ery należał do Niemieckich Sił Zbrojnych. Posiada działo kalibru 120 mm oraz karabinami 11 mm. Warto także domontować do niego wykrywacz ciepła, laser celowniczy albo noktowizor, wtedy naprawdę będziemy dominować na polu bitwy. Ma silną i opancerzoną wieżę, więc polecam ustawiać go przodem do przeciwnika, tak aby maksymalnie wykorzystać potencjał jego pancerza i broni.4 - Challenger 2Ten czołg należał do Wielkiej Brytanii. Podobnie jak leopard jest to również czołg średni, a cechuje go nim działo 120 mm oraz karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm. Polecam dodawać do niego takie samo wyposażenie jak do poprzedniej maszyny, ponieważ jest ono dość OP podczas starć nocnych. A w War Thunder przyjdzie nam walczyć i w takich. Dodatkową fajną cechą tego pojazdu jest szybki czas przeładowywania co pozwala na zasypanie wroga gradem ognia, należy tylko pamiętać o znalezieniu dobrej miejscówki.3 - M1A2 AbramsNiektórzy uważają, że pojazd ten jest gorszy od Challengera 2, ale moim zdaniem to trochę przesada. Czołg ten jest naprawdę mocny, a decydują o tym karabiny maszynowe kalibru 12,7 mm oraz 7,62mm i oczywiście potężne działo 120 mm. Co ciekawe jest on bardzo uniwersalny, można używać go niemal wszędzie, ale ja jednak osobiście wolę walczyć tym czołgiem w wąskich ulicach miast i wiosek.2 - STRV 122B PLSSTa maszyna pancerna to jeden z najbardziej OP w grze. O sile tego czołgu średniego zadecydowały karabiny maszynowe 7,62 mm i silne działo kalibru 120 mm. Unikalną możliwością z jakiej możemy korzystać będąc w tym pojeździe jest zasłona dymna. Można powiedzieć że Szwedzi budując ten czołg trochę kopiowali od Niemców. Niektóre elementy tego pojazdu przypominają te, które znajdziemy w czołgu z 5 miejsca w tym artykule - Leoparda 2A6. Jednak to co różni STRV to pancerz i mocne pociski kasetowe. Na tym czołgu jak na każdym innym sprawdzą się dobre dodatki, ale wśród graczy popularny jest peryskop.1 - M50 ONTOSNumer jeden w tym artykule zajmuje M50 ONTOS, pewnie niektórzy się z tym nie zgodzą, ale pamiętajcie że bazowałem tutaj na opiniach większości graczy, filmikach, forach, ale przede wszystkim na SWOIM doświadczeniu. Powody dla czego wybrałem ten czołg to niesamowita przydatność do ostrożnego flankowania przeciwnika. Jego dalekosiężne działa pozwalają mu robić to z zaskoczenia będąc praktycznie na drugim końcu mapy. Jego karabiny kalibru 106 mm są niezawodne i posiadają minimalny rozrzut. Jednak maszyna ta ma jeden minus, na który każdy musi zwrócić uwagę: jeśli nie traficie narobicie wielkiego huku, i poczekać bardzo długo na ponowne przeładowanie broni, dlatego polecam go tylko dla najbardziej doświadczonych graczy, jednak jeżeli M50 ONTOS znajdzie się w dobrych rękach, to z pewnością może być najlepszym czołgiem w grze.Mam nadzieje, że ten artykuł chodź trochę pomoże wam w waszej War Thunder'owej karierze i dzięki niemu uda się wam wybrać jak najlepszy pojazd lądowy. Jeśli macie jakieś inne propozycje lub chcecie podzielić się swoją opinią, śmiało piszczcie w komentarzach :)