War Thunder jest produkcją stworzoną jako konkurent dla „World of Tanks” i wypełnienie zapotrzebowania na gry które oddają realia w starciach. Ten artykuł pokrótce przedstawi na czym polega produkcja oraz jej wady i zalety.

W grze mamy wybór między czołgami, samolotami i ostatnio dodanymi statkami. W starciu na dość rozległych mapach udział bierze łącznie trzydziestu graczy. Każdy z graczy może odrodzić się dwa razy co daje możliwość gry łącznie trzema maszynami. Do tego podczas starć na lądzie po odpowiedniej ilości zabójstw dostajemy dostęp do bombowca co daje nam możliwość eliminacji wroga z powietrza. Kolejnymi starciami są starcia w powietrzu. Tryb jawi się jako wymagający i bardzo dynamiczny. Ostatnim trybem są walki na morzu. Tryb który wymaga od nas precyzji i dobrej taktyki ponieważ potężne maszyny nie są w stanie szybko się przemieszczać więc gdy wróg przejmie punkt nie zostanie nam za dużo czasu na podejmowanie decyzji. Każdy tryb dzieli się na różne systemy walki a są to bitwy historyczne dzięki którym możemy wziąć udział w rzeczywistych starciach m.in. w ataku na Pearl Harbor, bitwy realistyczne gdzie nie widzimy znaczników nad przeciwnikiem, wspomagania w celowaniu – tryb ten wymaga spostrzegawczości. Musimy szybko wykrywać wroga który może kryć się za krzakiem bądź udawać wrak i strzelić w nas gdy będziemy pewni że jesteśmy bezpieczni, oraz bitwy zręcznościowe gdzie mamy wspomaganie i gra wymaga jak sama nazwa wskazuje zręczności. Rozgrywka trwa średnio piętnaście minut. Wszystkie tryby oferują nam rozległe mapy. Ciekawe starcia oraz dobrze dopracowane maszyny. System uszkodzeń jest tutaj bardzo dokładny. Nie mamy paska zdrowia co przekłada się na system zniszczeń który po zetknięciu pocisku z pancerzem wroga symuluję rozprysk odłamków oraz co za tym idzie uszkodzenie odpowiednich modułów oraz zabicie załogi.







Daje to możliwość eliminacji wroga dobrze wymierzonym strzałem w magazyn amunicji jednak system może obrócić się przeciwko nam i po dziesięciu strzałach w przeciwnika nic mu nie zrobimy. W grze nie ma żadnych wspomagaczy za prawdziwe pieniądze. Jedyne w czym nam pomogą to w ”upiększeniu czołgów” bądź w przyśpieszeniu badań. Jest to ułatwienie ale do tego samego dojdziemy grając dłużej. Wadą gry jest czasem jej zaleta czyli odwzorowanie rzeczywistości. Często dostaniemy jeden strzał i nasza załoga przestanie istnieć. Jeżeli ktoś szybko się irytuje powinien ominąć ten tytuł szerokim łukiem. Gaijin Entertainment cały czas wspiera grę dodając nowe tryby gry oraz zawartość. Aktualizacje nie pomijają nacji dodając nie kiedy nowe. Balans w grze jest bardzo dobry. Nie ma czołgu o którym można by powiedzieć, że jest niezniszczalny. Kiedy nie możemy przebić kogoś od przodu, wystarczy, że zajedziemy maszynę od tyłu. Według mnie gra jest bardzo dobrym wyborem jeżeli chcemy zagrać w produkcję która dobrze odwzorowuje realia starć. Bardzo dobrze bawiłem się w tej produkcji spędzając w niej kilkanaście godzin. Mam nadzieję że artykuł zachęcił was do spróbowania gry, jeżeli tak to wypróbujcie się w niej jak najszybciej przy okazji zbierając kamienie dusz które otrzymamy za wykonanie zadań z gry.