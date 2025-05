Vampire FB 52A - War Thunder

Vampire FB 52A to brytyjski myśliwiec odrzutowy, który był używany w okresie wczesnej zimnej wojny. Był używany głównie przez Królewskie Siły Powietrzne i był również używany przez kilka innych sił powietrznych na całym świecie. Vampire był jednym z pierwszych myśliwców odrzutowych, które weszły do służby w RAF i odegrał ważną rolę w rozwoju lotnictwa odrzutowego po II wojnie światowej. W kolejnych częściach omówimy konstrukcję samolotu, jego uzbrojenie, osiągi i historię służby.

Samolot de Havilland Vampire został opracowany podczas II wojny światowej i był jednym z pierwszych samolotów z napędem odrzutowym, który wszedł do służby w Królewskich Siłach Powietrznych. Pierwszy prototyp samolotu, DH.100, poleciał w 1943 roku, a pierwsza wersja produkcyjna, Vampire F.1, weszła do służby w 1945 roku.Wariant Vampire FB 52A został opracowany na początku lat 50. jako modernizacja wcześniejszych modeli Vampire. Został wyposażony w mocniejszy silnik, ulepszoną awionikę i lepsze uzbrojenie. Samolot był używany głównie przez RAF jako myśliwiec-bombowiec i brał udział w akcjach podczas Malayan Emergency, gdzie był używany do atakowania komunistycznych powstańców w dżunglach Malezji.Vampire FB 52A był także używany przez kilka innych sił powietrznych na świecie, w tym przez Królewskie Kanadyjskie Siły Powietrzne, Indyjskie Siły Powietrzne i Szwedzkie Siły Powietrzne. Ostatecznie został zastąpiony przez bardziej nowoczesne myśliwce odrzutowe w latach 60-tych, ale pozostaje ważnym samolotem w historii brytyjskiego lotnictwa.De Havilland Vampire FB 52A miał długość 10,70 metra, rozpiętość skrzydeł 11,58 metra i wysokość 2,70 metra. Jego maksymalna masa startowa wynosiła 5 180 kg i był napędzany pojedynczym silnikiem turboodrzutowym Rolls-Royce Nene Mk 102, który zapewniał maksymalny ciąg 22,24 kN.Samolot osiągał prędkość maksymalną 963 km/h i zasięg 1.550 km. Miał pułap serwisowy 12 000 metrów i mógł wznieść się na wysokość 6 000 metrów w ciągu zaledwie 4 minut i 30 sekund. Vampire FB 52A był uzbrojony w cztery 20 mm armaty Hispano Mk.V, które były zamontowane w nosie samolotu. Mógł również przenosić do 1360 kg zewnętrznego uzbrojenia, w tym rakiety, bomby i zbiorniki z napalmem.Pod względem konstrukcyjnym Vampire FB 52A był eleganckim i opływowym samolotem z jednoosobowym kokpitem umieszczonym w nosie samolotu. Posiadał prostą konstrukcję skrzydeł z lekką koślawością i płetwą ogonową zamontowaną na szczycie pionowej płetwy ogonowej. Samolot miał chowane trójkołowe podwozie, z głównym podwoziem umieszczonym w skrzydłach i podwoziem nosowym umieszczonym pod kokpitem.Ogólnie rzecz biorąc, Vampire FB 52A był wszechstronnym i zdolnym samolotem, który odegrał ważną rolę w rozwoju lotnictwa odrzutowego w okresie wczesnej zimnej wojny. Jego prędkość, zasięg i uzbrojenie czyniły go cennym nabytkiem dla RAF-u i innych sił powietrznych na całym świecie.W grze War Thunder, de Havilland Vampire FB 52A jest brytyjskim myśliwcem-bombowcem rangi V. Jest to samolot premium, który można kupić za Złote Orły lub zdobyć poprzez wydarzenia i turnieje.W grze Vampire FB 52A zachowuje wiele cech prawdziwego samolotu, w tym jego prędkość, zwinność i uzbrojenie. Jest wyposażony w cztery 20mm działa Hispano Mk.V, które mogą szybko zestrzelić wrogie samoloty i cele naziemne. Samolot ma również dostęp do wielu rodzajów zewnętrznego uzbrojenia, w tym rakiet, bomb i zbiorników z napalmem.Pod względem osiągów Vampire FB 52A jest szybkim i zwrotnym samolotem, który doskonale sprawdza się w walkach na małej wysokości i atakach naziemnych. Jego maksymalna prędkość ponad 1000 km/h czyni go jednym z najszybszych samolotów w swojej klasie, a mocny silnik pozwala mu na szybkie wznoszenie i przyspieszanie.Vampire FB 52A ma jednak pewne słabości w grze. Jego pancerz jest stosunkowo lekki, co czyni go podatnym na ostrzał wroga, a zbiorniki paliwa znajdują się w skrzydłach, co czyni go podatnym na pożary i eksplozje. Dodatkowo, zewnętrzne uzbrojenie samolotu może wpłynąć na jego zwrotność i prędkość, więc piloci muszą być ostrożni przy wyborze wyposażenia.Ogólnie rzecz biorąc, de Havilland Vampire FB 52A to ciekawy i wymagający samolot do latania w War Thunder. Jego prędkość, uzbrojenie i wszechstronność sprawiają, że jest on cennym dodatkiem do każdej kolekcji brytyjskiego lotnictwa.De Havilland Vampire FB 52A to brytyjski myśliwiec-bombowiec, który został opracowany na początku lat 50. jako ulepszona wersja wcześniejszych modeli Vampire. Przede wszystkim był używany przez Królewskie Siły Powietrzne jako samolot wsparcia naziemnego i brał udział w działaniach podczas Malajskiej wojny domowej.Pod względem swoich technicznych specyfikacji Vampire FB 52A był szybkim i zwrotnym samolotem napędzanym jednym silnikiem turboodrzutowym Rolls-Royce Nene Mk 102. Był uzbrojony w cztery działka Hispano Mk.V kalibru 20 mm i mógł przenosić do 1360 kg ładunku zewnętrznego.W grze War Thunder Vampire FB 52A to samolot premium, który zachowuje wiele cech rzeczywistego samolotu. Jest szybki, zwrotny i wszechstronny, a można go wykorzystać zarówno do walki powietrznej, jak i ataków naziemnych.Podsumowując, de Havilland Vampire FB 52A to ważny samolot w historii brytyjskiego lotnictwa oraz ciekawy i wymagający samolot do lotów w War Thunder. Jego szybkość, uzbrojenie i zwrotność czynią go cennym dodatkiem do każdej linii lotniczej.