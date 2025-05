Valorant: postacie #1 - postacie podstawowe

Wstęp

Valorant to gra, w którą spragnieni nowych tytułów FPS mogli zagrać już od 7 kwietnia, w zamkniętej becie. Aby ją zdobyć należało połączyć swoje konto Riot z kontem Twitcha i oglądać live’y, które miały włączone rozdawanie kluczy do gry. Choć Valorant nadal jest na etapie BETY, to już może zagrać w niego każdy. Gra, choć jest podobna do chociażby CS:GO, oferuje nam m. in. wybór spośród kilku postaci o różnych umiejętnościach. Grając w 5-osobowych zespołach, jeden z nich musi podłożyć Spike’a, czyli odpowiednik bomby, a drugi ma za zadanie bronić stref detonacji. Wygrywa drużyna która rozbroi Spike’a, zdetonuje go bądź wyeliminuje przeciwników. Wybór postaci jest bardzo istotny, dlatego w tym artykule opiszę każdą z podstawowych postaci oraz wystawię opinię na jej temat. Reszta postaci pojawi się w kolejnym artykule, ze względu na ilość znaków.

Sage

Sage jest strażnikiem oraz jedną z pięciu podstawowych postaci, których nie musimy odblokowywać aby je posiadać. Przez wielu nazywana jest uzdrowicielką, ponieważ takie jest jej główne zadanie. Jej umiejętności skupiają się bowiem na leczeniu i wskrzeszaniu członków drużyny, jednak nie brakuje także tych pozwalających na atakowanie i przeszkadzanie przeciwnikom.

Lecząca kula – Sage może jej użyć na sobie oraz na innych członkach drużyny, aby nieco zregenerować swoje zdrowie.

Spowalniająca kula – gdy Sage jej użyje, na ziemi pojawi się duży, niebieski obszar, który będzie spowalniać przeciwników. Nie będzie on jednak istnieć przez długi czas, a jedynie kilka sekund.

Kula bariery – używając kuli bariery, Sage postawi grubą i długą ścianę, którą można zniszczyć, jednak nie jest to zbyt łatwe. Umiejętność ta również nie utrzymuje się wiecznie, ale znacznie dłużej niż spowolnienie.

Wskrzeszenie – Sage może użyć wskrzeszenia przy jednym z poległych sojuszników, aby go odrodzić.

Moim zdaniem postać ta jest bardzo przydatna, to z resztą widać po samych umiejętnościach jak np. wskrzeszanie czy leczenie. Spotkamy ją prawie w każdym meczu i raczej nie trafimy na sojuszników czy przeciwników, którzy z niej nie skorzystają. Dlatego czasem trzeba się pospieszyć jeżeli to właśnie my chcemy mieć tą postać – zwykle już na samym początku meczu jest ona zajęta. Z Sage korzystam bardzo rzadko właśnie z tego względu. Zanim ją wybiorę – ktoś zrobi to przede mną.





Sova

Sova to inicjator i kolejna podstawowa postać, której umiejętności stawiają na wykrywanie przeciwników. Nie posiada za to żadnych umiejętności, które go uchronią, tak jak np. ściana w przypadku Sage.

Strzała-piorun – strzała, która po uderzeniu w ziemię wybucha, zadając obrażenia pobliskim przeciwnikom. Jej zasięg zależy od siły, z którą gracz naciągnął łuk.

Sowi dron – gdy Sova użyje tej umiejętności, wypuści ze swoich rąk latającego drona, którym może sterować i oznaczać nim graczy. Aby to zrobić, musi znaleźć jednego z nich i trafić go lotką.

Strzała zwiadowcza – gdy wystrzelona przez Sovę strzała zwiadowcza trafi w dobre miejsce, ponieważ nie wszędzie może się ona przyczepić, to ujawni wszystkich wrogów w jej zasięgu, który działa podobnie jak ten przy strzale-piorunie.

Furia łowcy – gdy Sova użyje tej umiejętności, trzy ładunki energetyczne rozejdą się po mapie, przenikając przez ściany. Po napotkaniu na przeciwników, zranią ich oraz ujawnią miejsce ich pobytu.

Tę postać również możemy spotkać w prawie każdym meczu, jednak znacznie rzadziej niż Sage. Nie można powiedzieć, że jest nieprzydatna – mimo tego, że nie potrafi obronić się na bliski dystans, to umie wykryć przeciwników na różne sposoby. Ułatwia grę szczególnie, gdy znajduje się w drużynie obrońców, którzy muszą wiedzieć, przy której strefie detonacji nie ma atakujących. Sam nigdy nie grałem Sovą, jednak miło jest czasem mieć tę postać w swojej drużynie.





Phoenix

Phoenix jest szturmowcem. Jest to kolejna postać, której nie musimy odblokowywać, aby ją posiadać. Słynie m. in. ze swoich ognistych umiejętności oraz możliwości leczenia samego siebie za pomocą niemalże każdej z nich.

Pożoga – płomienna ściana, którą Phoenix może wyrzucić przed siebie. Innym graczom ogranicza ona wizję oraz zadaje obrażenia, natomiast Phoenixowi pomaga zregenerować zdrowie.

Podkręcona piłka – gdy Phoenix ją wyrzuci, piłka przez chwilę poleci prosto, a następnie skręci i wybuchnie oślepiając wszystkich graczy patrzących w jej stronę.

Gorące dłonie – po użyciu tej umiejętności, Phoenix wyrzuci na ziemię płomień, który rozprzestrzeni się na niewielką odległość. Wchodząc w niego, gracze otrzymają obrażenia, natomiast sama postać może się nim uleczyć.

Drugie podejście – umiejętność ta łączy wskrzenie z teleportacją oraz uleczeniem. Phoenix używając jej, umieści znacznik w miejscu w którym stoi. Gdy zginie w przeciągu kilku sekund od użycia „drugiego podejścia”, odrodzi się w zaznaczonym wcześniej miejscu z pełnym zdrowiem. Jeżeli nie zginie, a czas aktywności umiejętności minie, to zostanie on teleportowany do znacznika, a także maksymalnie uleczony.

Phoenixa również nieraz spotkamy w meczu, chociażby ze względu na umiejętności leczenia samego siebie, utrudniając rozgrywkę przeciwnikom, ale niestety również sojusznikom, zastawiając na nich pułapki. Sam czasami z niego korzystałem i bardzo przyjemnie się nim gra, szczególnie ze względu na umiejętności „2w1”.





Jett

Jett jest szturmowcem, chociaż prawie w ogóle nie specjalizuje się w atakowaniu za pomocą umiejętności. Zdecydowana większośc z nich przydaje się jedynie do łatwiejszego poruszania bądź ograniczania wizji graczy.

Zasłona chmur – po uderzeniu o ścianę, ziemię lub inny obiekt, zwiększa się do sporych rozmiarów, ograniczając wizję graczy znajdujących się wewnątrz niej bądź w jej okolicy, gdy celują w jej stronę.

Prąd wstępujący – po jego użyciu, Jett zostaje wyrzucona w górę, dzięki czemu może łatwo rozejrzeć się po okolicy, bądź wejść na niedostępne dla innych miejsca.

Pomyślny wiatr – używając go, Jett zyskuje sprinta, który trwa bardzo krótko, ale wyrzuca ją daleko w kierunku, w którym się patrzy bądź porusza.

Burza ostrzy – jedyna umiejętność Jett, która pozwala jej na atakowanie. Przywołuje do niej kilka sztyletów, którymi może strzelać pojedynczo lub jednocześnie.

Tę postać spotkamy znacznie rzadziej niż pozostałe – niewiele graczy z niej korzysta. Przydaje się jedynie do szybszego i sprawniejszego poruszania się. Sam nie korzystam z niej zbyt często, robiłem to jedynie na początku, gdy nie posiadałem ani jednej postaci, która nie była podstawowa.





Brimestone

Kolejną z podstawowych postaci jest kontroler Brimestone. Można powiedzieć, że korzysta on z zaawansowanych technologii, ponieważ ma na swojej ręce ekran, który pomaga w używaniu niektórych umiejętności. Dzięki niemu nie musi znajdować się w konkretnym miejscu, a może w nim użyć którychś z przywilejów.

Nadajnik stylmulujący – po jego wyrzuceniu wszyscy sojusznicy stojący w zasięgu nadajnika, strzelają szybciej.

Podpalacz – ognisty granat, podoby do tego od Phoenixa, jednak nie leczy on Brimestone’a, gdy ten na nim stoi.

Podniebny dym – granat dymny, podobny do tego od Jett. Brimestone rzuca go za pomocą specjalnego ekranu, na którym wybiera się miejsca, w których mają pojawić się zasłony dymne.

Ostrzał orbitalny – kolejna umiejętność, której Brimestone używa za pomocą ekranu. Powoduje powstanie, szerokiego i sięgającego nieba, słupa ognia, który zadaje bardzo duże obrażenia z wysoką częstotliwością.

Brimestone, choć teraz co raz rzadziej używany przez graczy, jest jedną z najpotężniejszych podstawowych postaci, która słynie chociażby z ostrzału orbitalnego, którego ciężko jest uniknąć, chociażby ze względu na wielkość i zadawane obrażenia. Brimestone’em również nie gram zbyt często, w zasadzie nie wybieram go odkąd mam inne postacie poza podstawowymi. Jego umiejętności nie są jednak takie złe.