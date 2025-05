Valorant: postacie #1 - postacie do odblokowania

Postacie w Valorancie to bardzo ważny element rozgrywki. Każda z nich ma unikalne umiejętności, które bardzo przydają się podczas walki. Wiadomo jednak, że nie wszystkie postacie są dobre – możemy podzielić je na te, które w ogóle się nie przydają, oraz na te, które są ważne podczas rozgrywki. Dlatego w tym artykule, już drugim o podobnej tematyce, ponieważ wcześniej pisałem o podstawowych, opiszę te, których nie posiadamy od początku rozgrywki. Mam nadzieję, że ułatwię wam wybór dobrej postaci.

Breach

Breach to inicjator i postać, której umiejętności skupiają się na wybuchach i pęknięciach. Można to stwierdzić chociażby po wizualnym wyglądzie większości jego przywilejów.

Wstrząs wtórny – umiejętność, która powoduje pęknięcie w ścianie lub podłodze, które z czasem się zwiększa i wybucha. Tym samym zadaje obrażenia.

Rozbłysk – granat błyskowy, podobny do tego od Phoenixa.

Uskok – po jego użyciu, Breach ogłusza graczy w wybranym obszarze w linii prostej. Umiejętność wizualnie podobna jest do wstrząsu wtórnego, jednak nie zadaje obrażeń.

Kaskadowe tąpnięcie – sprawia ono, że gracze w wybranym obszarze w linii prostej zostają ogłuszeni i lekko wyrzuceni w powietrze, a tym samym – zostają odepchnięci.

Breach jest rzadziej spotykaną postacią w meczach niż Brimestone, chociaż wielu uważa go za bardzo dobrego. Choć zakupiłem tę postać, to nie korzystałem z niej ani razu, ponieważ patrząc po filmach na YouTube, nie przypadła mi jednak do gustu.





Reyna

Reyna jest szturmowcem, który potrafi leczyć się duszami zabitych graczy, a także poważnie im przeszkadzać. Nie brakuje jej także umiejętności dających jej różne bonusy.

Rzut okiem – gdy Reyna użyje tej umiejętności, wyrzuci przed siebie fioletowe oko, które z upływem czasu ograniczy wizję i słuch przeciwników, którzy na nie spojrzą. Można je jednak zniszczyć kilkoma strzałami.

Pożarcie – gdy przeciwnicy zostaną zabici z rąk Reyny, wypada z nich kula. Korzystając z umiejętności, postać ta może pochłonąć kulę i zregenerować swoje życie.

Drwina – korzystając z tej umiejętności, Reyna może pochłonąć kulę duszy, która zapewni jej tymczasową ochronę przed przeciwnikami. Może także spowodować niewidzialność, gdy umiejętność cesarzowej jest aktywna.

Cesarzowa – przyspiesza wszystkie czynności wykonywane przez postać – strzelanie, przeładowanie i zmienianie broni. Ulepsza również niektóre z umiejętności. Po zabiciu przeciwnika, cesarzowa natychmiast się odnawia.

Reyna jest postacią, która co raz częściej pojawia się w meczach. Prawie zawsze możemy trafić na przeciwnika, który ogłuszy i oślepi nas fioletowym okiem. Reyna słynie zapewne z jej umiejętności pożarcia. Nie posiadam tej postaci, ale wykupiłem na nią kontrakt. Być może wkrótce będę mógł z niej skorzystać, oczywiście jeżeli nie będzie oblegana podczas każdego wyboru postaci.





Cypher

Cypher to typ strażnika. Funkcje jego umiejętności przypominają te od Sovy, ponieważ skupiają się na wykrywaniu przeciwników. Aby ich użyć, Cypher posługuje się różnymi elektronicznymi gadżetami.

Potykacz – gdy Cypher użyje tej umiejętności, w miejscu przez niego wskazanym zostanie zastawiona pułapka, którą jest laser. Gdy przeciwnik przez nią przejdzie – jego pozycja zostanie ujawniona.

Cyberklatka – umiejętność podobna do zasłony dymnej.

Kamera szpiegowska – Cypher może umieścić ją w dowolnym miejscu na mapie i obserwować przez nią teren. Może oznaczyć przeciwników, którzy znajdą się w zasięgu kamery. Oznaczenie nie będzie jednak aktualne – ujawniona pozycja wroga to miejsce, w którym znajdował się podczas wykrycia.

Kradzież neuronów – Cypher może jej użyć na zmarłym przeciwniku, aby ujawnić pozycję pozostałych wrogów. Nie będzie ona jednak aktualna – ujawniona pozycja to miejsca, w których znajdowali się przeciwnicy w momencie użycia umiejętności.

Cyphera spotkamy niezbyt często, jednak nie można powiedzieć, że nie ujrzymy go prawie nigdy. Gdy widzimy, że takowa postać bierze udział w meczu, musimy mieć oczy szeroko otwarte – wszędzie mogą znajdować się kamery czy potykacze. Moim zdaniem ta postać nie jest jedak zbyt przydatna i prawdopodobnie będzie jedną z ostatnich, które będę chciał odblokować.





Raze

Raze jest szturmowcem, którego umiejętności skupiają się na walce, chociaż nie brakuje także tych, które pomogą wykryć przeciwników.

Bombowa paka – ładunek C4, który Raze może podłożyć w dowolnym miejscu i zaczekać aż wysadzi się sam, bądź aktywować go za pomocą ponownego wciśnięcia klawisza danej umiejętności. Wyrządza on obrażenia na niewielkim obszarze oraz lekko odrzuca przeciwników.

Pociski farbujące – granat wybuchowy, który dodatkowo farbuje obiekty na różne kolory. Po efektywnym, bo dość sporym, wybuchu dużego granatu, następuje jego rozdzielenie na 4 mniejsze, które wybuchają nieco słabiej. Każdy z nich zadaje obrażenia.

Bum bot – gdy Raze wypuści Bum bota, będzie on skanować teren w linii prostej, oznaczając graczy, chyba że uderzy o obiekt - wtedy kierunek jego podążania się zmieni. Gdy natrafi na przeciwnika, oznaczy go i będzie podążać w jego stronę, po czym wybuchnie zadając obrażenia.

Gwóźdź programu – pewnego rodzaju rakietnica, która po użyciu wystrzeliwuje rakietę, zadającą duże obrażenia na dużym obszarze. Raze również może zostać przez nią zraniona.

Tę postać możemy często spotkać w meczach. Gracze najczęściej używają jej umiejętności z pociskami farbującymi i Bum botem. Również często widzę tę postać w drużynie przeciwnej, jednak rzadko kiedy używa ona swojej głównej umiejętności, czyli gwoździa programu. Raze na pewno przyda się drużynie podczas pilnowania podłożonej bomby, gdy jesteśmy atakującymi.





Viper

Viper jest postacią o klasie kontrolera. Jej umiejętności skupiają się na chemikaliach i nie raz przydadzą się przy obronie podłożonej bomby. Postać ta jest unikatowa pod względem używania swoich przywilejów – niektóre z umiejętności mogą zostać aktywowane ponownie, gdy Viper posiada wystarczająco dużo toksyn, które regenerują się w trakcie meczu.

Jadowite ukąszenie – gdy Viper użyje tej umiejętności, może wyrzucić granat, który stworzy toksyczną strefę na podłożu. Będzie ona spowalniać wszystkich graczy i zadawać im obrażenia.

Toksyczna chmura – pewien rodzaj zasłony dymnej. Toksyczną chmurę wyrzucamy używając umiejętności, jednak aby się aktywowała, musimy mieć wystarczającą ilość toksyn. Zadaje ona obrażenia i ogranicza wizję. Aby użyć jej w innym miejscu, możemy zebrać generator toksycznej chmury. Aby chmura zadziałała ponownie w tym samym, Raze musi użyć jej jeszcze raz, gdy posiada odpowiednią ilość toksyn.

Toksyczna zasłona – umiejętność podobna do ognistej zasłony, którą tworzy Phoenix. Viper nie zostanie jednak uleczona, gdy w nią wejdzie. Działa na podobnej zasadzie jak toksyczna chmura – aby jej użyć musimy najpierw wyrzucić generatory, a następnie wypuścić toksyny, jeżeli mamy ich wystarczającą ilość.

Gniazdo żmij – gdy Viper użyje tej umiejętności, we wskazanym miejscu utworzy się ogromny obszar zielonego, toksycznego płynu, który ogranicza wizję i maksymalne zdrowie przeciwnikom. Gniazdo żmij zniknie, jeżeli Viper przez określony czas będzie znajdować się poza jego zasięgiem. Jeżeli postać będzie wewnątrz niego, gniazdo żmij nie zniknie, dopóki go nie opuści. Viper widzi oznaczonych przeciwników, którzy znajdą się wewnątrz chmury.

Viper to postać, której używam najczęściej. Nie znajdziemy jej w meczu zbyt często, jednak jej umiejętności są – moim zdaniem – najlepsze ze wszystkich. Gniazdo żmij przydaje się szczególnie, gdy jesteśmy w drużynie atakujących, i chcemy zasłonić bombę. Zrobimy to za pomocą tej umiejętności bardzo skutecznie – przeciwnicy nie będą widzieć spike’a, a gdy wejdą w skażoną strefę - maksymalna ilość punktów zdrowia się zmniejszy, a Viper będzie ich widzieć, przez co mogą zostać łatwo zlikwidowani.