Valorant - opis Agentki Reyna

Dzisiaj porozmawiamy o Reynie - jej umiejętnościach, jak ich używać i jak grać ową agentką.

1. Lore

2. Umiejętności

Rzut okiem

Pożarcie

Drwina

Cesarzowa

3. Jak nią grać?

Możesz się podleczyć aż 2 razy do prawie pełna, co bardzo zmienia rozgrywkę.

4. Jaka jest twoja rola jako Reyna?

Najważniejsze z tych wszystkich to wejście na entry, czyli innym słowem wejście na site'a. Jest to bardzo ważny, bo to ty masz te umiejętności i to ty musisz zagrać w taki sposób, aby zrobić miejsce dla drużyny.

Reyna pochodzi z Meksyku. Jest bardzo krytyczna i cechuje ją niezwykła wytrwałość i niecodzienny widok na świat (z powodu jej traumatycznej przeszłości). Przeżyła bardzo dużo i jeżeli zapragnie czegoś, zdobędzie to za wszelką cenę. Jest jedenastą agentką w Protokole VALORANT. W trailerze najnoweszego agenta Gekko widzimy, że Reyne i Gekko coś łączy.(250 kredytów)(200 kredytów)(200 kredytów)(6 kulek ulta)Reyna, poza jej flashami nie może użyć swoich mocy (pożarcia i drwiny) bez zabicia kogoś. Moce Reyny nie wpływają na twoja pierwszą walkę, za to ułatwia tą drugą. Jej oko można z łatwością zniszczyć, dlategoNigdy nie peekuj od razu po rzucie swojego flasha. Czemu? Zanim puścisz swojego flasha, przeciwnik przez dobry ułamek sekundy nadal widzi co się wokół niego dzieje i jeżeli peekniesz za szybko i nie zmienisz pozycji, w której dotąd cię widział to zacznie tam strzelać, co może skutkować dostaniem w głowę. Pożarcie to po prostu regeneracja twojego zdrowia i ewentualnie tarczy. Drwina natomiast to jest krótka nietykalność, która może cię uratować np. od ulta Raze. Cesarzowa, czyli ult Reyny to po prostu przyśpieszenie twojego strzelania i chodzenia. Kiedy zabijesz kogoś twoje zdrowie automatycznie się regeneruje, Kiedy zbierzesz kulkę, staniesz się niewidzialny przez jakiś czas.Jeżeli masz duelistę pierwszo-kontaktowego (Raze, albo Jett, o czym zrobiłam już artykuł) to niech on wejdzie pierwszy. Jeżeli takiego nie posiadasz - wchodzisz pierwszy. Reyna dopiero może korzystać z pełni jej umiejętności po pierwszym zabójstwie. Ja zazwyczaj przy pistoletówce kupuję ghosta i Drwinę.Oczywiście dużo osób rzuca się na Reyne z uwagi na jej umiejętności i bardzo łatwe opanowanie. Nieraz pewnie zdarzyło ci się spotkać instalock Reyne, która albo kierowała wam grę, albo zamykała u was tabelę. Dlatego nie polecam instalockować agentów, bo może to się odbić potężnie na tobie.Nie musisz zawsze lurkować po zaplantowaniu, Możesz grać na czas, ale nie rushuj ich, bo to po prostu ci nie wyjdzie.