Valorant - Opis Agentki Fade

Fade to agentka, która jest bardzo łatwa w opanowaniu, ale bardzo skuteczna. Dzisiaj omówię jej umiejętności i pokażę jak mniej więcej można nią grać.



1. Lore



Fade pochodzi z Turcji, jest oficjalnie 20 agentką Protokołu VALORANT. Jest inicjatorem. Jej charakter jest bardzo chłodny, kiedy zaczyna coś chcę to skończyć jak najszybciej. Nie jest nieśmiała, kiedy jakiś agent jej zaimponuje to nie ukrywa tego. Fade działa pod siebie, woli być w zgodzie z tymi, z którymi pracuję. Nie szuka nie potrzebnych kłótni. Fade nie jest zwolenniczką jej mocy, wręcz ich nienawidzi. Jak mówi w jednej z jej linii ,,Zapłaciłam dużo, aby komunikować się z koszmarami'' możemy stwierdzić, że jest mentalnie przemęczona swoim potencjałem.

2. Umiejętności



Fade posiada następujące funkcje:



- Grasant (250 kredytów)

- Przejęcie (200 kredytów)

- Prześladowca (po użyciu, 40 sekund na odnowienie)

- Zmrok (8 kul ulta)



Grasant to taki wilk, który jak kogoś wykryje to oślepia go na 2.75 sekund. Osoba, która zostanie oślepiona może jednak zauważyć kogoś z bliska. Po użyciu ulta, kiedy widoczne są ślady przeciwnika, można rzucić właśnie tego grasanta i on pójdzie za tym śladem.



Przejęcie, czyli bungee to po rzuceniu na dany obszar tej umiejętności przyciąga przeciwników, którzy stoją w tej strefie. Dodatkowo przeciwnicy na krótki czas tracą zdrowie.



Prześladowca to kolejne stworzenie, które po rzucie może wykryć przeciwnika, przy czym zostawia jego ślad na krótki czas. Jest bardzo łatwy do zniszczenia, dlatego zalecam nauczenia się kilku lineup'ów, które utrudnią rozwalenie prześladowcy.



Zmrok, ultimate Fade służy głównie do odzyskania site'a po jego przejęciu przez wrogą drużynę. Może być również użyty w rushu lub w clutchu. Przeciwnicy po wykryciu nie dość, że zostaje po nich ślad, jak również można zobaczyć gdzie idą to jeszcze są ogłuszeni i tracą zdrowie, która odnawia się po czasie.



3. Jak grać Fade?



Jako inicjator, staraj się nie wychodzić np. na mida, gdyż twoje umiejętności są bardzo ważne. Przeciwnicy mogą np. zmylić ciebie i twój team i pójść np. na A a nie na B, gdzie niby mieli wchodzić. Wczesna informacja na temat położenia wrogiej drużyny jest bardzo ważne, gdyż od tego może zależeć runda. Staraj się nie grać bardzo agresywnie i graj na blisko, gdyż grasant ma krótki czas na użycie i jest prosty w zniszczeniu, ale może być bardzo skuteczny. Staraj się zaskoczyć przeciwników i kiedy jest informacja, że enemy team robi rotację i znajdujesz się np. blisko site'a, na który właśnie mają wchodzić to graj w środku jego. Jeżeli jednak wolisz poczekać na team lub tak wymaga sytuacja, to staraj się w tym czasie pozyskać jak najwięcej informacji o przeciwnikach.