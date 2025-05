Valorant - Opis Agenta Omen

Omen wyróżnia się swoim mrokiem i strachem wokół innych przeciwników. Jest on stworzony do współpracy z drużyną.

1. Lore

2. Umiejętności

Umiejętności Omena to:

Użyj ulta i kliknij w miejsce, gdzie znajduje się spike. Następnie zbierz go podczas ulta i anuluj ult.

3. Podsumowanie

Nie znamy imienia ani nazwiska Omena. Jest on 3 agentem Protokołu VALORANT. Nie pamięta on dokładnie swojej przeszłości; wie jedynie, że był w coś zaangażowany i właśnie to go zabiło. Był kiedyś człowiekiem. Jest raczej łagodny i ma bardzo dobre relacje z chociażby Sage.(100 kredytów)(250 kredytów)(pierwszy smoke jest darmowy, drugi kosztuje 100 kredytów, jeden smoke trwa 15 sekund)(7 kul ulta), jest to teleportacja na krótki zasięg. Możesz teleportować się np. na skrzynie lub na inne miejsca, tak aby zaskoczyć przeciwników. Jeżeli jesteś np. w trakcie clutcha, możesz fałszywie użyć tej umiejętności, teleportując się do dokładnie tej samej pozycji, w której stoisz. Możesz też zaskoczyć przeciwników teleportując się za ich plecy, lecz nie zawsze to może zadziałać.to flash, który oślepi wroga jeśli ten będzie stał w obszarze, w którym twój flash poleci. Jest on bardzo dobry, gdy chcesz oczyścić jakieś miejsce, w którym przeciwnik może ukrywać się np. za boxem. Nie polecam jednak używać go, gdy sprawdzamy miejsca o małym obszarze, gdyż przeciwnik widzi innych z bliskiej odległości., to jest Smoke, który kryje część powierzchni. W zależności jak go rzucisz (bardziej w górę lub w dół) tym wolniej lub szybciej on opadnie. Można z nim robić one-waye, czyli smoke'i, przez które my widzimy przeciwnika (dolną część), a przeciwnik nie widzi nas. Jednak niedawno zostało to trochę zmienione i teraz w nie wszystkich miejscach tego smoke'a tak można rzucać. Jeśli chcesz grać agresywnie, to możesz wejść w swój własny smoke. Jest szansa, że przeciwnik będzie zdezorientowany i zgarniesz łatwe zabójstwo. Nie rób jednak tego za często, gdyż przeciwnik po 1-2 razie będzie już uważał, wręcz oczekiwał na twoje agresywne zagranie., jest to ultimate Omena, który pozwala na teleportacje do dowolnego miejsca na mapie. Może być użyty na wiele sposobów. Kiedy jesteś w clutchu i nie jesteś pewny, gdzie może znajdować się przeciwnik, możesz użyć ulta i sprawdzić czy tam jest. Kiedy nie masz spike'a i wiesz, że jest pilnowany to możesz pójść na jak najdalszy site i wziąć spike'a ultem. Jak?Przeciwnicy jednak mogą się domyśleć i mogą stanąć na spike'u, przez co możesz go nie zebrać.Omen to agent, o którym nie wiemy za dużo. Jego umiejętności pozwalają na opanowanie site'a i są przeznaczone do clutchów.