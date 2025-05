Valorant - następca CS:GO i Fortnite?

Wstęp

Zapewne każdy zna firmę Riot Games, która zadebiutowała już w 2009 roku, wydając, rozwijaną do dziś, grę League Of Legends. 7 kwietnia 2020 roku Riot Games postanowiło wydać zupełnie nową grę, przypominającą połączenie głównie tytułów CS:GO i Overwatch oraz kilku innych strzelanek. Mowa tu o Valorant, która na chwilę obecną jest w fazie BETA, a jej otrzymanie jest nieco nietypowe. Otóż należy założyć konto Twitch, połączyć je ze swoim kontem Riot i oglądać wyróżnione live’y z tejże gry. Gracze spełniający te warunki będą losowani przez komputer co pewien czas i otrzymają wtedy dostęp do wersji BETA. Czym dokładnie jest Valorant? Czy może on zmiażdżyć inne gry strzelankowe? Jak poradzi sobie m. in. Fortnite czy też Counter Strike? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Valorant

Valorant to, jak już wcześniej wspomniałem, gra strzelankowa stworzona przez Riot Games przypominająca nieco Fortnite’a czy też CS:GO. Tytuł posiada nieco kreskówkową grafikę, którą można by porównać od tej z gry Overwatch. Wśród większości gier strzelankowych oraz FPS, wyróżnia ją możliwość wybrania klasy postaci. Każda z nich posiada inne umiejętności i ubiór. Od Counter Strike został zapożyczony m. in. tryb polegający na podkładaniu i rozbrajaniu bomb. Ostatnio w seci gotowało się od newsów na temat daty otwarcia wersji BETA czy tego, jak będzie wyglądać sama rozgrywka Valorant. Wiele osób, choć jeszcze nie miało okazji ujrzeć tytułu na własne oczy, deklarowało, że produkcja Riot Games będzie lepsza od chociażby CS:GO czy Fortnite, oraz że z chęcią przerzucą się właśnie na Valorant, porzucając inne strzelanki. Jaki cios gra zadała innym tytułom już w ciągu pierwszych 24 godzin?





Sytuacja CS:GO

Na chwilę obecną nie słychać nic o klęsce CS:GO z powodu wyjścia BETY Valorant. Jako iż w produkcję Valve gra głównie starsza społeczność graczy, nie przekonują ich nieco mniej realistyczne i bardziej kreskówkowe tytuły, co mogliśmy zauważyć już w przypadku Fortnite, który niekoniecznie zadowolił wszystkich, którzy grali w Counter Strike’a. W internecie nie pojawiły się jeszcze żadne informacje na temat tego czy ktoś znany z osiągania sukcesów w steam’owej grze, przeszedł na dobre na tytuł Riot Games. Nie wiemy też co byłoby w przypadku, gdy społeczność CS:GO zaczęłaby się sypać. Czy twórcy zrobią coś, aby przekonać graczy, żeby zostali przy ich tytule?





Sytuacja Fortnite

Tutaj pojawiły się już pierwsze oznaki rozpadu społeczności graczy, szczególnie tej, która osiąga sukcesy w różnych turniejach z gry. Mówię tu o odejściu wicemistrza Świata w Fortnite – Psalm’a. Już zanim zaczęła się wersja BETA Valorant, Psalm zadeklarował przejście na tytuł Riot Games. Nie wiemy, czy będzie on jeszcze walczyć w Fortnite, czy przeniósł się na Valorant na dobre. Na szczęście nie słychać jeszcze o odejściu kolejnej znanej osoby z gry autorstwa Epic Games, jednak wydaje się, że Fortnite może ucierpieć przez Valorant bardziej niż jakakolwiek inna gra strzelankowa. Tytuł Epic Games miał już problemy z popularnością na początku 2019 roku, kiedy to w sklepie Origin pojawił się Apex Legends. Rozpoczynał się wtedy trzeci sezon Fortnite, a twórcy, aby przyciągnąć więcej graczy, zmienili nieco zasady, na których zdobywało się karnet bojowy. Aby go otrzymać, wystarczyło wykonać wyzwania narzucone w grze przez twórców. Nie było konieczne wydawanie v-dolców na ulepszenie karnetu. Czy sposób ten pomógł uratować Fortnite? Jak wiemy, do tej pory tytuł trzyma się bardzo dobrze, ale Apex Legends już nie. Szał na punkcie gry od Respawn Entertainment szybko minął. Może tym razem będzie podobnie?





Podsumowanie

Nie życzę klęski tytułowi autorstwa Riot Games, ale trzymam mocno kciuki za inne prodkucje. Miejmy nadzieję, że nie polegną, w czasie gdy Valorant podbija serca wielu fanów chociażby gry Fortnite. Być może produkcja Riot Games upadnie tak szybko jak Apex Legends? Niby będzie mieć fanów, ale nie zniszczy innych strzelanek? O tym przekonamy się w kolejnych miesiącach, w końcu Valorant jest dopiero w wersji BETA.