Ustawienia/porady do gry War Thunder!

, dzisiaj chciałbym ci opowiedzieć jakie technikistosuję by być lepszym graczem i szybciej nabijać sobie walki. A więc zaczynajmy!

1. Dostosuj swój sprzęt żebyś mógł być bardziej zwinniejszy podczas walk powietrznych jak i tych naziemnych :)

1) Odpowiednio dostosuj DPI w swojej myszce pod swoje potrzeby, ja polecam Ci takie aby gdy ruch myszki będzie lekki przerzucało Ci kursor na drugą stronę monitora jak i żeby długi ruchy myszki nie przesuwały kursora o 2 piksele, ustaw sobie pośrednio o ile masz taką możliwość.

2) Sprawdź czy twój monitor jest dobrze skonfigurowany, chodzi mi tu o to czy barwy, nasycenie, hz, i inne ustawienia są dobrze ustawione pod granie, czyli wysokie nasycenie kolorów itd (dobre ustawienia monitora znajdziesz w internecie)

3) Sprawdź czy dźwięk gry będzie dobry dla twoich uszu (to są twoje indywidualne ustawienia) czyli czy gra nie będzie ustawiona zbyt głośno co będzie cię mogło rozpraszać itp sprawy.

4) Czy oświetlenie sztuczne (jeżeli grasz wieczorem) nie będzie cię rozpraszać lub razić w oczy co może spowodować mrużenie oczu i dezorientacje podczas grania!

2. Dostosuj ustawienia graficzne dla uzyskania dobrej wydajności (lecz nie skupiaj się tak bardzo na wydajności) grafika też ma dość duże znaczenie jak i dla naszego skill'a jak i dla naszej przyjemności z grania.

1) Wszystko zależy jakie masz podzespoły w komputerze, (teraz co tu będę pisał musisz ustawić znając swoje podzespoły) a więc jeżeli widzisz że twoja rozgrywka nie jest miła poprzez "lagi", ścinki lub przez nagłą utratę wydajności przejdź do launcher'a War Thunder następnie ustaw ustawienia na coraz mniejsze aż uzyskasz płynność do stałych (lub większych) 60 FPS, jeżeli jednak osiągasz je dopiero na najmniejszych ustawieniach, zmień je co najmniej na ustawienia niskie aby uzyskać chociaż 50 FPS, to też wystarczy a będziesz odczuwał przyjemność z gry poprzez grafikę (te ustawienia są dla graczy z słabszym sprzętem)

3. Sterowanie

1) Teraz powiem Ci jak stać się lepszym podczas walk powietrznych, a więc gdy już ustawiłeś wszystkie ustawienia jakie Ci powiedziałem, możesz rozpocząć walki powietrzne, gdy lecisz i widzisz że ktoś strzela do ciebie z tyłu spróbuj zrobić "beczkę" kierując kursor do góry, jeżeli to nie pomorze, skręć nagle w lewo i zmniejsz moc swojego silnika do 30 co spowolni Cię a twój przeciwnik nie wyrobi i będzie musiał Cię wyprzedzić i ominąć a ty będziesz mógł go pokonać :)

2) (Porady dla nowych graczy) Podczas walk powietrznych realistycznych pamiętaj o schowaniu podwozia co zwiększy twoją prędkość, jeżeli nie wiesz jak je schować, wejdź w ustawienia i sprawdź jaki klawisz masz przypisany do tego działania.

3) Jeżeli powracasz do War Thunder po długiej przerwy lub jesteś nowym graczem, pamiętaj aby przed pierwszą walką powietrzną jak i naziemną, sprawdź i przypomnij sobie sterowanie co może Ci się przydać!

4) Jeżeli grasz walkę naziemną pamiętaj aby zawsze gdy atakujesz kogoś z zaskoczenia lub ktoś Cię atakuje spróbuj ukryć się w krzakach lub za drzewami, może Cię to uchronić przed przegraną!



To koniec moich porad, myślę że Ci pomogłem i odwdzięczysz się za pracę nad tym artykułem, dzięki <3, powodzenia w walkach!