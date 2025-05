Type 10 - War Thunder

Type 10 to główny czołg bojowy trzeciej generacji Japońskich Naziemnych Sił Samoobrony (JGSDF), zaprojektowany i zbudowany przez Mitsubishi Heavy Industries jako zamiennik dla starzejących się czołgów Type 74 i Type 90. Jego zaawansowane funkcje i możliwości czynią go groźnym przeciwnikiem na wirtualnym polu bitwy War Thunder. W tym artykule poznamy historię, projekt, uzbrojenie i osiągi tego imponującego czołgu.

Historia

Rozwój Typu 10 rozpoczął się na początku lat 90-tych, a jego celem było stworzenie wysoce zaawansowanego czołgu, który mógłby skutecznie przeciwdziałać nowoczesnym pojazdom pancernym innych państw. Proces projektowania trwał kilka lat, przy udziale różnych ekspertów w dziedzinie technologii czołgowych. W 2002 roku ukończono pierwszy prototyp, który przeszedł intensywne testy, zanim został dopuszczony do produkcji.



Typ 10 oficjalnie wszedł do służby w JGSDF w 2012 roku, zastępując starsze czołgi Typ 74 i Typ 90. Jest to obecnie najbardziej zaawansowany czołg na wyposażeniu JGSDF, posiadający zaawansowane funkcje, takie jak aktywny system ochrony, potężny silnik i bardzo dokładny system celowniczy. Na projekt czołgu duży wpływ miały japońskie zasady inżynierii, z naciskiem na niezawodność, zwrotność i ogólną skuteczność w walce.



Nazwa Typu 10 pochodzi od japońskiego roku kalendarzowego 2010, w którym przypada 60. rocznica utworzenia JGSDF. Konstrukcja czołgu stanowi również hołd dla Typu 90, który był poprzednim głównym czołgiem bojowym JGSDF. Pomimo stosunkowo krótkiej historii, Typ 10 już udowodnił swoją wartość na wirtualnym polu bitwy War Thunder, gdzie jest popularnym wyborem wśród graczy, którzy preferują zaawansowane technologicznie i wszechstronne czołgi.





Specyfikacja Techniczna

Typ 10 to główny czołg bojowy trzeciej generacji z trzyosobową załogą: dowódcą, działonowym i kierowcą. Jego masa wynosi 44 tony, a wymiary to 9,4 metra długości, 3,3 metra szerokości i 2,3 metra wysokości. Czołg jest napędzany 4-cyklowym, chłodzonym wodą silnikiem Diesla Mitsubishi 10ZG, który wytwarza 1200 koni mechanicznych, co daje mu prędkość maksymalną 70 kilometrów na godzinę na drogach i 30 kilometrów na godzinę w terenie.



Pancerz czołgu wykonany jest z zaawansowanych materiałów kompozytowych i posiada modułowy pancerz dodatkowy, który można dostosować w zależności od wymagań misji. Posiada również wysoce zaawansowany system ochrony aktywnej, który wykorzystuje radar i inne czujniki do wykrywania nadlatujących pocisków i uruchamiania środków zaradczych w celu przechwycenia ich zanim uderzą w czołg.



Podstawowym uzbrojeniem Typu 10 jest 120-milimetrowe działo gładkolufowe, które może strzelać różnymi pociskami, w tym pociskami przeciwpancernymi ze stabilizowaną płetwą odrzucającą sabot (APFSDS), wysokowybuchowymi pociskami przeciwpancernymi (HEAT) i wysokowybuchowymi (HE). Działo wyposażone jest w autoloader, który może pomieścić do 22 naboi, a jego szybkostrzelność wynosi osiem naboi na minutę.



Oprócz głównego działa, Typ 10 jest również wyposażony w ciężki karabin maszynowy M2 12,7 mm do obrony przeciwlotniczej i przeciwpiechotnej oraz karabin maszynowy 7,62 mm do użytku współosiowego. Czołg jest również wyposażony w wysoce zaawansowany system celowniczy, który obejmuje dalmierz laserowy, termowizję i stabilizowany celownik strzelca, zapewniając załodze czołgu doskonałą świadomość sytuacyjną i dokładność na polu walki.





W Grze

W grze War Thunder Typ 10 jest groźnym przeciwnikiem na wirtualnym polu walki. Jego zaawansowany pancerz i system aktywnej ochrony sprawiają, że jest on twardym orzechem do zgryzienia dla większości wrogich czołgów. Podstawowe uzbrojenie czołgu, 120-milimetrowe działo gładkolufowe, jest bardzo celne i ma doskonałe zdolności penetracyjne, co czyni go skutecznym zabójcą czołgów. Istotną zaletą jest również system automatycznego ładowania, który pozwala czołgowi wystrzelić wiele pocisków w krótkim czasie, co daje mu przewagę w starciach czołgowych.



Kolejną zaletą Type 10 jest jego mobilność - mocny silnik pozwala mu osiągać duże prędkości zarówno na drodze, jak i w terenie. Jego zwrotność jest również imponująca, co pozwala mu na szybką zmianę kierunku jazdy i unikanie ostrzału.



System celowniczy czołgu jest również znaczącą zaletą w War Thunder, a termowizja i dalmierz laserowy zapewniają załodze czołgu doskonałą świadomość sytuacyjną. Stabilizowany celownik pozwala czołgowi zachować celność podczas jazdy, co daje mu przewagę w szybkich starciach.



Pomimo wielu zalet, Typ 10 nie jest niepokonany na wirtualnym polu walki. Jego pancerz nie jest nieprzenikniony, a system aktywnej ochrony nie jest niezawodny, co czyni go podatnym na zasadzki i ataki z zaskoczenia. Ponadto system automatycznego ładowania nie jest pozbawiony wad, ponieważ przeładowanie nowego naboju może trwać kilka sekund, przez co czołg jest podatny na atak w tym czasie.



Ogólnie rzecz biorąc, Typ 10 jest bardzo skutecznym czołgiem w War Thunder, z zaawansowanymi funkcjami i możliwościami, które sprawiają, że jest on popularnym wyborem wśród graczy preferujących zaawansowane technologicznie i wszechstronne czołgi.





Podsumowanie

Typ 10 to główny czołg bojowy trzeciej generacji opracowany przez Japonię w celu zastąpienia starszego czołgu Typ 90. Posiada zaawansowany pancerz, aktywny system ochrony, potężny silnik diesla oraz 120-milimetrowe gładkolufowe działo z systemem automatycznego ładowania. W War Thunder, Typ 10 jest groźnym przeciwnikiem na wirtualnym polu walki, z doskonałym opancerzeniem, mobilnością i systemami celowniczymi. Jednak, jak wszystkie czołgi, ma swoje słabe i słabe punkty. Ogólnie rzecz biorąc, Typ 10 to wysoce skuteczny i wszechstronny czołg, który może stawić czoła większości przeciwników w grze.