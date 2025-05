The Walking Dead: Ulubione postacie graczy

W tym artykule przedstawię wam ulubione postacie graczy The Walking Dead Sezon 1 i 2.



Artykuł zawiera spoiler do 1 i 2 sezonu The Walking Dead.





Pierwszą postacią czyli ulubioną postacią graczy jest Clementine. Clem jest główną bohaterką wszystkich czterech sezonów. Ośmiolatka przed apokalipsą spędzała czas ze swoją nianią gdy nagle zostają zaatakowane przez zombie. Clementine udało się przeżyć dzięki swojemu domku na drzewie w którym spędziła kilka dni aż znalazł ją Lee Everett jej przyszły opiekun. Clem jest bardzo inteligentną i odważną osobą. zawsze ma ze sobą charakterystyczną czapkę którą dostała od swojego taty eddiego.









Następną postacią jest Lee Everett główny bohater pierwszego sezonu. Lee był nauczycielem historii na uniwersytecie w Georgii. Miał on trafić do więzienia za morderstwo które dokonał po odkryciu zdrady swojej żony. Jednak w drodze do więzienia miał wypadek samochodowy przez co stracił przytomność. Podczas wypadku policjant kierujący radiowozem umiera jednak wraca jako zombie. Lee po zabiciu policjanta szuka pomocy w domu Clementine gdzie po raz pierwszy się spotykają. Lee jest osobą opiekuńczą i łagodną pokazuje to zwłaszcza gdy opiekuje się Clem. Niestety Lee ginie w pierwszym sezonie przez ugryzienie zombie.







Kolejną postacią jest Kenny rybak z Florydy. Poznajemy go na farmie Hershela w pierwszym sezonie, gdzie razem ze swoją rodziną synem duckiem i żoną Katjaą szukają schronienia. Po incydencie na farmie razem z rodziną, lee i clem wyjeżdżają z farmy następnie zatrzymując się w Macon by poszukać trochę paliwa. Kenny jest uparty i konfliktowy ale także opiekuńczy dla swojej rodziny bądź Clem. Mężczyzna w drugim sezonie zależności od wyboru gracza umiera bądź odchodzi od clem wtedy jednak nie wiadomo co się z nim stało dalej.









Czwartą postacią jest Alvin Junior inaczej AJ. Chłopiec jest dzieckiem Alvina i Rebecy która urodziła go w drugim sezonie. AJ jest najmłodszą postacią w grze która stała się ulubieńcem fanów gry. Alvina Juniora poznajemy najbardziej w czwartym sezonie w którym ma już pięć lat. Jego opiekunami stają się Kenny i Clementine po śmierci jego matki po porodzie. Jego ojciec zginą już przed jego urodzeniem przez Carvera postać pojawiającą się w drugim sezonie. Chłopiec nadal jest dzieciny pomimo tego jaki stał się świat. W trzecim sezonie AJ pojawia się tylko w retrospekcjach pokazujących rozdzielenie jego z Clementine.









Kolejną postacią jest Luke przywódca grupy Clementine, pojawiający się w drugim sezonie. Mężczyzna przed apokalipsą studiował historię sztuki, a także prowadził co miesięczny biznes Nickiem jego najlepszym przyjacielem. Luke jest miły i współczujący, a także cechuje się zdolnościami przywódczymi. Przywódca szanował każdą opinię Clementine oraz przykładał wszelkich starań by była bezpieczna. Mężczyzna ginie w drugim sezonie gdy wraz z resztą grupy udaję się przez zamarznięte jezioro do małego domku po drugiej stronie. Niestety Lód załamuję się pod lukiem przez co wpada do wody bez względu na to czy gracz zdecyduję się pomóc mężczyzna utonie.









Następną postacią jest Christa którą poznajemy w połowie pierwszego sezonu. Christa przed wybuchem apokalipsy mieszkała w mieszkaniu w San Francisco razem z jej chłopakiem Omidem. Christa jest poważna ale także niezależna i chłodniejsza dla obcych osób. Kobieta w drugim sezonie jest w ciąży i zostaje sama z Clem po śmierci Omida. Christa traci swoje dziecko w niewytłumaczonych okolicznościach, jednak gracze zgadują że kobieta niestety poroniła.







Ostatnią osobą w tym rankingu jest Omid. Omid jest chłopakiem Christy z którą póżniej spodziewają się dziecka. Dawniej mieszkał w mieszkaniu w San Francisco wraz ze swoją dziewczyną. Omid z Christą posiadał także kota jednak nie wiadomo co się z nim stało. Mężczyzna jest bardzo zabawny i niezdarny. Niestety Omid umiera na początku drugiego sezonu, po tym jak został postrzelony, próbując ratować Clementine.







To już koniec mojego artykułu mam nadzieje że się podobał. Dziękuję za uwagę.