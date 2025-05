The Walking Dead: Season Three nadchodzi wielkimi krokami!

Gra o Tron

Xbox One

The Walking Dead to gra,która od lat robi furorę i nic nie wskazuje na to żeby miało to ulec zmianie.The Walking Dead należy do gier z gatunku postapokaliptycznych i jest osadzona w świecie opanowanym przez zombie. Za stworzenie tej produkcji odpowiada studio,które znane jest ze znakomitych wątków fabularnych występujących w ich grach. Na koncie twórców znajdują się między innymi takie tytuły jak:Produkcją,która przyniosła wytwórni największą popularność jest jednak The Walking Dead. Po ogromnym sukcesie części pierwszej,wszyscy liczyli na jeszcze lepszą kontynuację. Wiele osób zawiodło się jednak,a powodem takiej reakcji była strasznie pogmatwana fabuła. W pierwszej odsłonie śledziliśmy losy,który miał trafić do więzienia gdyby nie apokalipsa zombie. Szybko po wybuchu epidemii znajduje,początkowo nieśmiałą dziewczynkę,która wraz z biegem czasu dojrzewa aby na końcu pierwszej części musieć zabić swojego wybawiciela na jego rozkaz. W drugiej części spotyka byłego znajomego z poprzedniej odsłony,jednak na końcu gry dziewczyna musi dokonać poważnego wyboru. Twórcy gry zawsze informują o tym,że fabuła zależy od decyzji gracza i wszystko zapowiada na to,że dalej tak będzie. W trzeciej odsłonie mamy mieć możliwość kierowania dwoma postaciami - wyżej wspomnianąi całkiem nową osobą znaną jako. Historie tej dwójki mają rozgrywać się w innym czasie co daje wiele ciekawych rozwiązań fabularnych,które mamy nadzieję,że zostaną wykorzystane przez Telltale Games. Produkcja tak jak jej poprzednie wersje ma być dostępna na systemach:Premiera ma nastąpić,a fani gry liczą na miły prezent świąteczny od twórców.