( 4 ratings)

The Walking Dead: Season One - Początek wielkiej serii

The walking Dead: Season one jest pierwszą częścią rewelacyjnej gry ze świata opanowanego przez zombie. The walking Dead jest serią gier podzielonej na sezony wydanej przez studio Telltale Games. Świat gry nawiązuje do tego przedstawionego w serialu telewizyjnym o tym samym tytule. W The walking Dead: Season one wcielamy się w postać mężczyzny Lee Everett który jest świadkiem początku wybuchu epidemii zoombie czyli nieumarłych ludzi żądnych krwi. Podczas rozgrywki poznajemy wiele bohaterów z którymi przyjdzie nam się zaprzyjaźnić lub zmierzyć. Gra posiada grafikę zbliżoną do kreskówkowej, co jednak nie przenosi nas w świat radości. Gra jest z typu dreszczowców, gracz podejmując wybory nie wie co się stanie. Gra polega na prowadzeniu dialogów z pozostałymi ocalałymi , eksplorowaniu różnych lokacji, zbieraniu przedmiotów oraz na rozwiązywaniu zagadek. W zależności od naszych wyborów rozgrywka może potoczyć się inaczej. Każda napotkana w grze postać zapamięta nasze wybory, jak sie zachowaliśmy w danej sytuacji. Twórcy gry chcieli by każdy z graczy mógł zagrać w tytuł podejmójąc własne, niezależne decyzje. To co podjeliśmy w pierwszym sezonie gry ma dalsze konsekwencje w kolejnych sezonach.The walking Dead: season one podzielony jest na 5 epizodów. Gra miała swoją premiere 24 kwietnia 2012 roku i jest dostępna wyłącznie w wersji angielskiej. Tutuł od samego początku zakłada grę samemu dlatego nie ma możliwości gry multiplayer . Gra jest rozpowszechniana wyłącznie za pośrednictwem dystrybucji elektronicznej. Gra dotychczas doczekała się trzech sezonów. Ostatni miał swoją premierę 20 Grudnia 2016 roku. maciek97onr