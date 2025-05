The Walking Dead: Michonne

Gra od TellTaleGames "The Walking Dead: Michonne" jest świetna z trzema odcinkami. Te odcinki są obecnie dostępne do pobrania za pośrednictwem witryny Steam, iTunes (iPhone / iPad, PlayStation Network) (PS4 i PS3) oraz Xbox Live (Xbox One i Xbox 360).

Telltale Games w serii graficznej Roberta Kirkmana, The Walking Dead w grach przygodowych opuszcza Clementine na razie, aby dostarczyć samodzielne trzy epizody miniserialu na podstawie jednego z najbardziej słynnych postaci z książki i seriali telewizyjnych, Michonne.



EPIZOD 1:

To prawda, The Walking Dead: Michonne - Odcinek 1 jest o jednym charakterze, nieco ze szkodą dla historii i innych postaci. Michonne jest tak dobrze zrobiona, choć z jej imponujących umiejętności przeżycia do wydrążonego wzroku w oczach, że łatwo nosi cały epizod. Nawet jeśli nie byłem zainwestowany w historię, to obchodzi mnie Michonne - wszystko, co powiedziała, każdy zabójca, i co się z nią stanie.



EPIZOD 2:

Bez wątpienia Michonne jest silną gwiazdą, ale reszta postaci jest krótkotrwała jako obsada wspierająca - są to przeważnie tło i lustra dla Michonne'a, by wejrzeć do środka. To nie zaszkodzi rozwojowi jej postaci, ale wymaga pewnych emocji z innych, silnych scen, które wyraźnie wpływają na Michonne głęboko.



EPIZOD 3:

Dotyczy to rysowania wyraźnych powiązań i wiązania każdego wątku razem, że nie jest satysfakcjonujące jako zakończenie. Krytyczna odsłona oddaje ją nieco, ale kiedy tylko epizod zaczyna się wyjaśniać, również wpływ smutnie zanika.



Gra jest naprawdę świetna lecz jest ona droga, gdyż TellTaleGames się bardzo ceni za swoje gry, chociaż mają rację z tak świetnymi grami.