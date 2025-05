Cześć. W tym artykule przedstawię Wam kilka postaci, których nie mogliśmy bliżej poznać, lub w ogóle. Tym razem postacie będą z drugiego sezonu gry.

The Walking Dead: Kilka postaci, których nie mogliśmy bliżej poznać, lub w ogóle [cz.2]

Na samiutkim początku gry, wraz z Christą i Omidem idziemy do publicznych toalet znajdujących się na ulicy. Christa i Omid poszli do jednej toalety, natomiast my jako Clementine idziemy do drugiej toalety. Pierwsze co zrobiliśmy to sprawdziliśmy, czy miejsce, w którym się znajdujemy jest bezpieczne, lecz nic złego nie znaleźliśmy. Postanowiliśmy obmyć się, zanim znowu ruszymy w drogę. Niestety przez naszą nieuwagę butelka, która leżała tuż przy umywalce spada do kabiny. Gdy po nią poszliśmy, niespodziewanie ktoś wchodzi do toalety. Była to dziewczyna w młodym wieku. Nazywała się Michelle. Od razu po wejściu zauważyła plecak Clementine, który leżał przy umywalce. Wzięła z plecaka pistolet i przez hałas, który wydaliśmy, zauważyła nas. Porozmawialiśmy z nią trochę i nagle Omid, który był z Christą w oddzielnej toalecie, przychodzi. Początkowo Michelle nie zauważa Omida, lecz drzwi zatrzasnęły się, przez co Michelle zastrzeliła Omida. Po chwili przybiegła Christa, która bez zastanowienia zastrzeliła Michelle w zemście za zabójstwo ojca jej dziecka, a jednocześnie jej drugą połówkę. Po tym wydarzeniu ruszamy z Christą w drogę.





Drugą postacią, jaką dziś Wam przedstawię będzie Pete. Poznajemy go w pierwszym epizodzie gry, gdy pałętamy się po lesie, nie mając jakichkolwiek szans na przeżycie, bo chwilę wcześniej ugryzł nas pies, a dodatkowo jesteśmy głodni. Nagle z pomocą zjawia się Pete i Luke. Pomogli nam a potem zabrali nas do ich domu. Podczas drogi, przestraszyli się nas, bo bali się, że ugryzł nas trup. Początkowo nie chcieli nam wierzyć, dlatego zamknięto nas w szopie, gdzie potajemnie zszyliśmy sobie rękę. Następnego dnia poszliśmy wraz z Pete’m i Nickiem w poszukiwanie zapasów i natrafiliśmy na bardzo dużą ilość zwłok. Gdy mieliśmy już uciekać, nagle jeden z trupów ugryzł w nogę Pete’a. Wtedy mieliśmy wybór, aby pobiec do Nick’a, lub do Pete’a. Moim zdaniem najlepszym wyborem byłaby ucieczka do Pete’a, bo później poświęci się dla nas, abyśmy mogli uciec do domu.





Ostatnią postacią w tym artykule będzie Matthew. Spotykamy go na moście, który wraz z Luckiem musieliśmy sprawdzić, czy jest on stabilny i czy reszta grupy może po nim przejść. Był on uzbrojony, lecz był pokojowo nastawiony. Nawet nas nie znał, a chciał się z nami podzielić zapasami. Niestety jedna z najgłupszych osób w naszej grupie przybiegła do nas, jednocześnie strzelając do przyjaznego Matthew’a. Strzelił mu gardło, przez co Matthew po chwili spadł z mostu do wody. Później okazuje się, że był to przyjaciel jednej osoby, z którą się zaprzyjaźniliśmy.





To już jest koniec tego artykułu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i zachęcam do przeczytania moich poprzednich artykułów.

Artykuł napisany przez MisteerBlaack.