"The Walking Dead": drugi sezon

"The Walking Dead": drugi sezon Sezon 2, zatytułowany "The Walking Dead": drugi sezon, jest drugim odcinkiem przeznaczonym dla wielokrotnie nagradzanych gier Telltale Games The Walking Dead i następcy sezonu 1. Zostało to potwierdzone przez Telltale Games w lipcu 2012 roku ze względu na duży sukces gra.

Twoje decyzje dokonane w sezonie 1 i 400-dniowym DLC wpłyną na decyzje w sezonie 2. Chociaż "400 Dni" nie jest bezpośrednią częścią wątku wątku dołączającego do sezonów 1 i 2, działania gracza w "400 Dni" wpłynąć na niektóre elementy sezonu 2. Jeśli nie zagrałeś "400 Dni", elementy, które miałyby wpływ na to, będą bezstopniowo określone przez grę.



Pierwszy odcinek został wydany 17 grudnia 2013 r. Dla PC / Mac za pośrednictwem Steam i PlayStation Network, a także 18 grudnia dla Xbox Live Arcade, PlayStation Network Europe i iOS. Wydano także PlayStation Vita 22 kwietnia 2014 roku w Ameryce Północnej i 23 kwietnia w Europie.



W dniu 21 października 2014 r. W Ameryce Północnej oraz w dniu 31 października 2014 r. W Europie wydano wersję 2 sezonu sprzedaży detalicznej dla PlayStation 3 i Xbox 360, a także PlayStation 4 i Xbox One.



Odcinki:

"Wszystko, co pozostaje" Nick Breckon

Andrew Grant

"Dom podzielony" Nick Breckon

"W drogach krzywdy" Pierre Shorette

"Wśród ruin" J. T. Petty

Eric Stirpe

"No Going Back" Nick Breckon

Pierre Shorette



"Wszystko, co pozostaje"

Kilka miesięcy po wydarzeniach "No Time Left", Clementine podróżuje z Omid i wyraźnie widoczną ciężarną Christą po założeniu, że zjednoczyły się poza Savannah. Zatrzymując się w toalecie przy Gil's Pitstop, trio dyskutuje o imieniu nienarodzonego dziecka Christy, zanim zdecyduje się oczyścić. Po wejściu do żeńskiej toalety, Clementine stawia broń i zaczyna się oczyścić, ale przypadkowo opuszcza butelkę wody i wchodzi do stajni, aby ją odzyskać. Po jej odebraniu słyszy, jak ktoś wchodzi. Po tym, jak Clementine zostawiła broń przy umywalce, Clementine zostaje w stajni, jako obcy, Michelle, pobiera broń. Jednak Clementine przypadkowo sprawia, że hałas, powodując Michelle, aby ją przymilić w gunpoint i zażądać, aby Clementine przekazał swoje dobra. Nagle Omid wchodzi do pokoju i zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje. Zabiera podejrzane podejście i podchodzi do Michelle, ale drzwi zamykają się głośno, powodując odblaski Michelle do odwrócenia i strzelania, zabijając Omid. Christa nagle biegnie, a Michelle natychmiast spuszcza broń i przeprosi. Christa ostatecznie zabija ją strzałem do brzucha, zanim pochłonie ciało Omida.