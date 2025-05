The Walking Dead- Alternatywny świat Zombie

Gracze w gry rodzaju apokalipsy zombie na przykłąd serii komputerowej The Walking Dead na pewno chcieliby częściej i dłużej móc zagłębiać się w ten świat. Po przejściu danej gry pozostaje pewna pustka, która chciałoby się wypełnić od razu grając w kolejną serię danej gry. Niestety często przychodzi nam czekać kolejny rok na nową odsłonę produkcji. Dlatego alternatywą może okazać się serial oparty o tę samą tematykę.

The Walking Dead to serial produkcji AMC. Reżyseruje go Frank Darabont twórca takich filmów jak ''Zielona mila" czy ''Skazani na Shawshank'' oraz Gale Anne Hurd, który ma na swoim koncie projekty takie jak ''Niesamowity Hulk", "Armagedon", "Terminator" czy "Obcy". Wydarzenia przedstawione w serialu są adaptacją komiksu. TWD jest jednym z najchętniej oglądanych seriali, a także czytanych komiksów w Stanach Zjednoczonych. Bije rekordy popularność oraz oglądalności. Serial na dzień dzisiejszy ma juz 7 sezonów, a prace trwają już nad kolejnymi dwoma sezonami.

Głównym bohaterem jest Rick Grimes który uległ wypadkowi. Zapadł w śpiączkę. Podczas gdy bohater przebywał w szpitalu wydarzyły się rzeczy, które zmieniły oblicze świata. Miała miejsce apokalipsa. Świat jaki znał Rick uległ zagładzie. Wszystko przez rozprzestrzeniającego się wirusa. Ludzie zamieniający się w krwiożercze monstra opanowały wszystko. Wystarczyło jedno ugryzienie i człowiek umierał po czym odradzał się jako zombie, którego celem było tylko zaspokoić głód.

Rick po przebudzeniu próbuje odnaleźć swoją żonę oraz syna. Jego rodzina znalazła grupę ludzi którzy byli w stanie zapwnić im bezpieczeństwo. Głowny bohater po wielu przeciwnościach losu odnajduje swoich najbliższych. W dalszych częściach serialu zawiązuje przyjaźnie, toczy wojny z zombie oraz innymi osadami próbującymi zagrozić rodzinie i przyjaciołom Ricka Grimes`a.

O samym serialu można by rozpisywać się godzinami. Każdy kolejny sezon wnosi wiele wątków, nowe postacie pojawiające się w serialu nadają mu ciągłej świeżości. Bohaterowie poznają coraz więcej świata. Serial ten stanowi świetną alternatywę dla serii gier TWD. Dla każdego fana apokalipsy zombie jest to tytuł obowiązkowy.