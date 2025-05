The Walking Dead - Season 1 - Recenzja

Walking Dead

W zasadzie sam nie wiem, co popchnęło mnie do zagrania w tę grę, może tyle pozytywnych opinii (96% pozytywnych)... ale jedno jest pewne — nie zawiodłem się, wręcz przeciwnie doznałem wielkiego szoku. Nigdy nie grałem w grę, która tak by mnie wzruszyła i z której mogłem się tak wiele nauczyć. Zalety tej gry trudno zliczyć — a jej wady (jeśli są) - bardzo nieliczne. W skrócie to, co najbardziej przypadło mi do gustu podczas gry :

-Piękny Soundtrack, który nadaję grze atmosfere smutku i tragedii

-Możliwości wyboru - po każdym epizodzie możemy zobaczyć ile graczy podjęło taką samą decyzję w kryzysowych sytuacjach

-Zaskakująca i wzruszająca fabuła, która niekiedy zaskakuje nas i czasem trudno jest się nam z nią pogodzić

-Kreskówkowa oprawa graficzna, dzięki której gra wyróżnia się na tle innych i tworzy niezapomnianą atmosferę

-To co zrobimy/kogoś potraktujemy może się odbić na nas w przyszłości





Gra zawiera pięć epizodów - każdy mniej więcej po 2-3 h:

Episode 1 – Nowy dzień

Episode 2 – Spragnieni pomocy

Episode 3 – Przed nami długa droga

Episode 4 – Za każdym rogiem

Episode 5 – Nie mamy czasu Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe każdy komputer powinien podołać



W grę można zagrać też na telefonie - Pierwszy epizod za darmo



Ta gra stała się moim faworytem wśród gier. Myślę, że „The Walking Dead” trafia do wszystkich typów graczy i każdy będzie pod wrażeniem tej wzruszającej historii, dlatego polecam ją wszystkim. Z niecierpliwością zaczynam Season 2.

