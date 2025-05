The Sims 4: Życie eko - co wiemy ze zwiastuna?

Wstęp

The Sims to znany wszystkim symulator prawdziwego życia dostępny na PC już od 2000 roku. Przyciągnął uwagę wielu graczy, dzięki czemu cały czas może się rozwijać. Jednym z elementów rozbudowy gry jest nowy dodatek do The Sims 4 – Życie Eko – który swoją premierę ma mieć 5 czerwca 2020 roku. EA w końcu zdecydowało się dodać coś czego jeszcze nie widzieliśmy w żadnej edycji gry. Co czeka nas w nowym dodatku? Temat ten poruszę w dalszej części artykułu.

Nowe otoczenie

W The Sims 4: Życie Eko nie może zabraknąć nowego otoczenia, jak w prawie każdym dodatku. Będzie to Evergreen Harbor. Miasto, które będzie pełne smogu i innych zanieczyszczeń, będziemy musieli zamienić w tętniące życiem i zielenią miejsce. Nie znamy jeszcze dokładnego wyglądu miasta, jednak na zwiastunie można zobaczyć kilka jego części. Na początku widzimy tam port, co może świadczyć o tym, że Evergreen Harbor położone będzie nad morzem – na to też wskazuje słowo „Harbor” w nazwie, oznaczające „port”. Jak już wcześniej wspomniałem, nie będzie ono wyglądać zbyt pięknie – pełno śmieci, brudna woda i masa smogu. Możemy jednak zauważyć, że później otoczenie to będzie pełne roślin i zwierząt. Wpłyną na to prawdopodobnie nasze Simy, do czego przejdę później. Twórcy pokazali też wygląd parceli. Z tego co widać, będą one, w większości, bardzo małych rozmiarów. Osoby, które nie zakupiły pakietu The Sims 4: Kompaktowe Wnętrza, prawdopodobnie również będą mogły zabawić się w budowę dosłownie miniaturowego domu.

Mechanika oczyszczania środowiska

Jak już wcześniej wspomniałem, nasi Simowie prawdopodobnie będą mieli wpływ na przemianę miasta w ekologiczne. Będą robić to za sprawą rozmaitych maszyn, o których również napiszę nieco później. Widzimy, że gdy Simy na zwiastunie korzystają z przeróżnych maszyn, z Evergreen Harbor znika ponure i zachmurzone niebo, śmieci, a pojawia się co raz więcej kwiatów i drzew. Mechanika ta nie jest wcale taka nowa – poznaliśmy podobną już rok temu, w dodatku The Sims 4: Wyspiarskie Życie, gdzie poprzez oczyszczanie plaży ze śmieci, w oceanie pojawiało się co raz więcej raf koralowych.

Nowe maszyny i przydatne obiekty

Nowych maszyn i innych przydatnych przedmiotów na zwiastunie możemy zobaczyć całe mnóstwo. Jest to m. in. maszyna do przetwarzania śmieci czy coś w stylu drukarki 3D, która na filmie konstruuje odkurzacz wciągający zanieczyszczenia. To właśnie te obiekty posłużą nam do oczyszczania środowiska. Spośród innych przedmiotów, możemy dostrzec także stolik do wyrabiania świec, które będą się topić – być może będziemy mogli tworzyć na nim także inne przydatne rzeczy. Nie zabrakło także obiektów do pozyskiwania prądu z odnawialnych źródeł energii. Mowa tu o małych wiatrakach i panelach słonecznych. Być może obniżą one rachunki za prąd. Na zwiastunie widzimy także pewnego rodzaju pasiekę, w której jeden z Simów hoduje robaczki.

Podsumowanie

To na razie tyle z ważniejszych rzeczy z The Sims 4: Życie Eko, o których wiemy ze zwiastuna. Miejmy nadzieję, że twórcy nas nie zawiodą, chociaż i tak widzimy już powtórkę z kilku innych dodatków, jak np. The Sims 4: Wyspiarskie Życie czy The Sims 4: StrangerVille, ponieważ będziemy musieli doprowadzić do tego, aby „odbudować” przyrodę i stworzyć lepsze warunki dla mieszkańców.