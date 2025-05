The Sims 4 Cztery Pory Roku - Recenzja

to seria gier symulacyjnych stworzonych przez. Jak na razie ukazały się cztery części tej fascynującej gry. Dzisiaj skupimy się na najnowszej części, czyli czwórce, a konkretniej na jednym z dodatków.







Polska premiera The Sims 4 Cztery Pory Roku odbyła się 22 czerwca 2018 roku. To już piąty pełny dodatek.

Zaczynając rozgrywkę zauważymy jedną z najważniejszych zmian, a mianowicie możliwość wyboru pory roku od której chcemy zacząć.

Gdy rodzinka już się załaduje w lewym dolnym rogu, tuż obok telefonu widnieje ikonka kalendarza. Po kliknięciu na nią włączy się wielki planer podzielony na dni tygodnia, pory roku oraz prognoza pogody na najbliższe dni.

Na niektórych okienkach zobaczyć można kolorowe znaczki takie jak: prezencik, serduszka, warzywa i tak dalej. Są to święta, które można tworzyć klikając na dzień, a potem przycisk „dodaj święto”. Następnie można wybrać tradycje, tytuł, czy jest to dzień wolny od pracy oraz ikonkę. W kalendarzu można także planować wydarzenia towarzyskie, np. ślub, urodziny, spotkanie i tym podobne.







Każde ŚWIĘTO zaczyna się o 6:00, a kończy o 2:00 następnego dnia. Za udaną uroczystość dostajemy 100 punktów satysfakcji. Niektóre tradycje są oznaczone jako ulubiona danego sima, przeważnie ze względu na cechy.

Teraz czas na tytułową opcję, czyli... PORY ROKU! Domyślnie każda z nich trwa 7 dni, lecz w ustawieniach można to zmienić. Ciekawe jest to, że każda roślina ma przypisaną porę roku.

Nadchodzi wiosna, zaczynają się zmienne pogody. W ciepłe dni simowie ubierają się normalnie, a w zimne na cebulkę. Zbliżają się walentynki, więc szykujcie prezenty dla swoich drugich połówek.







Lato już przed nami, zaczynamy wyjmować baseniki i bawić się zraszaczami. Ciepła pogoda jest codziennością.







Koniecwypoczynku na dworzu... Tak, to jesień! Kolorowo i przepięknie, lecz powinno się uważać na burze, ponieważ nikt nie chciałby bliskiego spotkania z piorunem. Czas na Święto Zbiorów. Sprzątanie i sprzątanie... Chwilunia? Co to za krasnal?!







Wszędzie biało i zimno. Wiecie co to oznacza? Dobrze! To zima! Zimowa Fiesta, świąteczna atmosfera, ozdoby, choinka, prezenty. Ale i tak najważniejsze jest czekanie o 20:00 przy kominku na Papcia Mroza. Emocje sięgają zenitu! Nie można też nie wspomnieć o wystrzałowym sylwestrze!







Myślę, że ciekawie objaśniłem najlepsze możliwości tego dodatku. Mi osobiście bardzo się podoba i nie dopatrzyłem się w nim żadnych wad. Najbardziej kocham Zimową Fiestę!

Moja ocena: 10/10

A już niedługo szósty dodatek, czyli „Zostań Gwiazdą”. Gdy tylko go zdobędę przygotuję recenzję!

Napiszcie w komentarzach, jakie święto stworzyliście lub chcielibyście stworzyć!