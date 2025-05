The Sims 2 czy The Sims4 - porównanie trybów budowania

Artykuł dotyczy porównania trybów budowania w The Sims 2 i w The Sims 4. Zapraszam do czytania artykułu:)

Cześć!

W tym artykule chciałabym porównać dwie gry mianowicie The Sims 4 i The Sims 2. A konkretnie to chciałabym porównać ze sobą tryby budowania tych dwóch gier. Krótko mówiąc opisze Wam różnice między tymi trybami. Oraz podam wam moje plusy i minusy dla tych dwóch trybów.

Zacznijmy może od ogólnego opisu trybu budowania w The Sims 4. Tryb jest moim zdaniem lepszy niż w poprzednich częściach gry, ponieważ jest prostszy. A konkretnie, że tak powiem łatwiejszy w obsłudze. Ma kilka fajnych przydatnych opcji takich jak: wyszukiwarka dzięki, której możemy łatwiej wyszukiwać przedmioty i nie musimy ich szukać w każdej kategorii. Ma też bardzo fajna opcję jeżeli chodzi o dachy , ponieważ możemy zmieniać długość dachów. Moim zdaniem jest to bardzo przydatna opcja jeżeli chodzi o wygląd dachu. Ponieważ z takim dachem nasz dom jest ładniejszy.

Plusy trybu budowania w The Sims 4:

-wyszukiwarka, czyli łatwiejsze wyszukiwanie obiektów

-ładniejszy wygląd, przykładowo dachów

-łatwiejsze przenoszenie budynków.

Minusy trybu budowania The Sims 4:

-brak możliwości zmiany formy terenu

Teraz pora na tą cudowną część drugą z serii The Sims. Tryb budowania można powiedzieć, że jest taki troszkę zacofany. Ponieważ nie posiada żadnej wyszukiwarki obiektów. I to może być troszkę uciążliwe jeżeli będziemy chcieli znaleźć jakiś określony obiekt i tylko możemy to znaleźć poprzez szukanie w każdej kategorii. Jest to i z czasem na prawdę uciążliwe. Ale za to jeżeli szukamy danego obiektu to możemy go wyszukać w danej kategorii. Je to o tyle fajne, że mamy wszystko posegregowane. Istnieje także opcja katalogów z danymi stylami. Czyli w każdym katalogu mamy dany styl. Krótko mówiąc obiekty z tego danego stylu. Czyli jak szukamy obiektów w stylu gotyckim to wystarczy, że wybierzemy katalog oznaczony ze stylem gotyckim. I w ten oto piękny sposób wszystkie obiekt mamy w jednym miejscu. Zawsze możemy także stworzyć swój własny katalog, który będzie zawierał obiekt, które my chcemy.

Plusy trybu budowania w The Sims 2:

-możliwość tworzenia katalogów

Minusy trybu budowania w The Sims 2:

-brak wyszukiwarki obiektów

-trudniejsza obsługa narzędzi budowania przykładowo ścian



Moja opinia o obydwóch trybach budowania.

Moim zdaniem lepszy jest tryb budowania w The Sims 4, ponieważ jak dla mnie jest po prostu prostszy, ale w The Sims 2 nie jest on aż taki zły. Może to takie moje odczucie i oczywiście ktoś może się ze mną nie zgodzić. Mam nadzieję, że artykuł Wam się spodobał i w jakiś sposób przedstawiłam wam te wady i zalety obydwóch trybów w obu tych grach.

Zapraszam do czytania innych moich artykułów.