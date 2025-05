( 0 ratings)

The Escapists: The Walking Dead

Graj Rickem Grimsem i przetrwaj z ocalałymi.

PowodzeniaRick jest odpowiedzialny za grupę ocalałych z wieloma przyjaciułmi, m.in. Maggie, Hershel, Glenn i Michonne. Rick musi chronić bezpieczeństwo grupy, szukając bezpiecznej drogi ewakuacyjnej z każdego obszaru i zarządzać kilkoma niebezpiecznymi zadaniami, aby utrzymać jak największą liczbę grup żyjących. Gra wiernie pasuje do harmonogramu komiksów, co oznacza, że Rick musi najpierw walczyć z szpitala Harrison Memorial, odwiedzić rodzinę Greene, zanim dojdziesz do takich miejsc jak Meriwether Correctional Facility i Woodbury.



Bąć żywy i ucieknij od martwych, grając w nagrodzonej komiksowej historii.



Cechy



- Lokalizacje: złagodzić 5 najbardziej sławnych miejsc z The Walking Dead, w tym Meriwether County Correctional Facility, Woodbury i Alexandria



-Epic Crafting: Wybierz ponad dwieście różnych przedmiotów, aby stworzyć ponad 70 narzędzi lub broni, które pomogą Ci przetrwać.



-Znane postacie: interakcja ze wszystkimi Twoimi ulubionymi postaciami z komiksów i rekrutacja ich do pomocy w ważnych zadaniach.



-Rutyny: upewnij się, że ty i twoi pozostali przy życiu zachowujecie codzienne rutyny - ważne jest, aby morale!



-Pistolety!: Broń palna będzie dostępna do rzemiosła lub odkrycia - są przydatne do utrzymania spacerowiczów w zatoce!



-Hordy Zombie: Użyj swoich intelektów i swoich towarzyszy, aby ocalił hordy głodnych chodzików.



-Para osiągnięć: Sprawdź, czy każdy biurko i pokój, jeśli chcesz je wszystkie!



-Tabele liderów Steam: optymalizuj plany i strategie, aby osiągnąć najwyższy poziom w najszybszym czasie.



-Zapisywanie w chmurze: podejmuj grę w podróży, aby mieć pewność, że możesz uzyskać poprawkę.



Ocena gry 7.5/10