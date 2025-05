T-28E - War Thunder

T-28E to radziecki czołg średni, który został zaprojektowany i wyprodukowany w latach 30. XX wieku. Był to jeden z pierwszych czołgów na świecie, który miał konstrukcję wieżyczkową, z trzema wieżyczkami uzbrojonymi w karabin maszynowy 7,62 mm i działko 76,2 mm każda. W tym artykule przyjrzymy się bliżej T-28E i zbadamy jego historię, cechy oraz rozgrywkę w War Thunder.

Historia

T-28E został opracowany na przełomie lat 20. i 30. przez Związek Radziecki. Został zaprojektowany jako czołg przełomowy, który mógł być użyty do wsparcia piechoty w atakach na fortyfikacje wroga. Czołg charakteryzował się unikalną konstrukcją wieżyczek, która miała zapewnić mu dużą siłę ognia i elastyczność taktyczną.



T-28E wszedł do służby w 1933 roku i brał udział w wojnie zimowej z Finlandią w latach 1939-1940. Początkowo czołg odnosił sukcesy w walce, ale szybko okazało się, że ma kilka poważnych słabości. Czołg był słabo opancerzony i miał wysoki profil, co czyniło go łatwym celem dla dział przeciwpancernych wroga.



Pomimo swoich wad, T-28E pozostał w służbie przez cały okres II wojny światowej. Czołg był używany w różnych rolach, w tym jako wsparcie piechoty, pojazd rozpoznawczy i dowódczy. T-28E został ostatecznie zastąpiony przez bardziej zaawansowane czołgi radzieckie, takie jak T-34 i seria KV.





Specyfikacja Techniczna

T-28E był czołgiem średnim, który ważył około 30 ton i był napędzany 12-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym V-2, który produkował 500 koni mechanicznych. Czołg miał prędkość maksymalną 28 km/h na drogach i zasięg około 250 km.



Załogę czołgu stanowiło czterech żołnierzy: kierowca, dowódca, działonowy i ładowniczy. T-28E miał konstrukcję wielowieżową z trzema wieżyczkami, każda uzbrojona w karabin maszynowy 7,62 mm i armatę 76,2 mm. Główne działo było zdolne do strzelania pociskami wybuchowymi, przeciwpancernymi i przeciwpancernymi.



Pancerz czołgu był stosunkowo cienki w porównaniu do innych czołgów swoich czasów, o maksymalnej grubości 30 mm na przedniej części kadłuba i 20 mm na wieżyczkach. Czyniło to T-28E podatnym na działanie wrogich dział przeciwpancernych i artylerii.



T-28E był jednym z pierwszych czołgów na świecie, w którym zastosowano konstrukcję wielowieżową, co dawało mu dużą siłę ognia i elastyczność taktyczną. Jednak konstrukcja ta miała również pewne wady, w tym wysoki profil i skomplikowany proces koordynacji załogi.



Pomimo swoich ograniczeń, T-28E był ważnym czołgiem dla Związku Radzieckiego podczas II wojny światowej. Odegrał znaczącą rolę we wczesnych bitwach z Niemcami, ale ostatecznie został zastąpiony przez bardziej zaawansowane czołgi, takie jak T-34 i seria KV.





W Grze

W War Thunder, T-28E jest czołgiem średnim Tier II, który jest dostępny dla graczy radzieckich. Czołg ma Battle Rating 2.7, co oznacza, że jest zwykle dopasowywany do innych czołgów z wczesnej ery II wojny światowej.



W grze T-28E znany jest ze swojej wieżyczkowej konstrukcji i dużej siły ognia. Trzy wieżyczki czołgu pozwalają mu na atakowanie wielu celów jednocześnie, co może być bardzo skuteczne w pewnych sytuacjach. Jednak cienki pancerz i duże rozmiary czołgu sprawiają, że jest on podatny na ostrzał wroga.



Główne działo T-28E może strzelać pociskami wybuchowymi, przeciwpancernymi i przeciwpancernymi, co czyni go wszechstronnym czołgiem, który może być używany w różnych rolach. Jednakże, powolna prędkość i słaba zwrotność czołgu może utrudnić jego efektywne wykorzystanie w szybko toczących się bitwach.



Ogólnie rzecz biorąc, T-28E jest unikalnym czołgiem, który oferuje graczom inny styl gry w porównaniu do innych czołgów w grze. Jego konstrukcja z wieloma wieżyczkami i duża siła ognia sprawiają, że jest on popularnym wyborem dla radzieckich czołgistów, którzy lubią stosować taktykę i pracę zespołową, aby pokonać swoich wrogów.





Podsumowanie

T-28E był radzieckim czołgiem średnim, który został opracowany na początku lat 30-tych. Był to jeden z pierwszych czołgów na świecie, w którym zastosowano konstrukcję wieżową, co dawało mu dużą siłę ognia i elastyczność taktyczną. Jednak cienki pancerz i duże rozmiary czołgu sprawiały, że był on podatny na ostrzał wroga.

W War Thunder, T-28E jest czołgiem średnim klasy II, który jest dostępny dla graczy radzieckich. Wielowieżowa konstrukcja czołgu i duża siła ognia czynią go wyjątkowym wyborem dla graczy, którzy lubią stosować taktykę i pracę zespołową, aby pokonać swoich wrogów. Jednakże, powolna prędkość i słaba zwrotność czołgu może utrudnić jego efektywne wykorzystanie w szybko toczących się bitwach.

Ogólnie rzecz biorąc, T-28E jest ważnym czołgiem w historii wojny pancernej i nadal jest popularnym wyborem dla graczy w War Thunder. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem historii, czy graczem, T-28E jest fascynującym czołgiem, który oferuje unikalną perspektywę na ewolucję konstrukcji czołgów i działań wojennych.