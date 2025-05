Strv 101 - War Thunder

W tym artykule będziemy badać Strv 101, popularny pojazd w grze War Thunder. Ten czołg był używany przez armię szwedzką przez prawie 30 lat i ma unikalne cechy, które sprawiają, że jest ulubionym pojazdem wśród graczy. Przyjrzyjmy się bliżej temu imponującemu pojazdowi pancernemu.

Historia

Strv 101, znany również jako Centurion, został opracowany w latach 50. i służył jako główny czołg bojowy armii szwedzkiej od początku lat 60. do końca lat 90. Został zaprojektowany, aby zastąpić przestarzałe czołgi, które były w służbie w tym czasie, a jego rozwój był kierowany przez lekcje wyciągnięte podczas II wojny światowej. Strv 101 brał udział w kilku konfliktach, w tym w kryzysie w Kongo i wojnie w Libanie, i był chwalony za swoją niezawodność i mobilność. Pomimo imponujących osiągów, Strv 101 został ostatecznie zastąpiony przez nowsze czołgi, ale jego dziedzictwo jest wciąż żywe, zarówno w wojsku, jak i w grze War Thunder.





Specyfikacja Techniczna

Strv 101 miał czteroosobową załogę i ważył około 42 tony. Napędzany był silnikiem Rolls-Royce K60, który produkował 550 koni mechanicznych, co pozwalało czołgowi osiągnąć prędkość maksymalną 50 km/h na drogach i 30 km/h w terenie. Jego uzbrojenie obejmowało armatę 105 mm L7A1, która była jednym z najbardziej zaawansowanych dział w swoim czasie, oraz współosiowy karabin maszynowy 7,62 mm. Czołg był również wyposażony w dalmierz laserowy, który pozwalał na bardzo dokładne celowanie. Pancerz Strv 101 miał w niektórych miejscach grubość do 70 mm, co zapewniało ochronę przed większością broni przeciwpancernej.





W Grze

W War Thunder, Strv 101 jest sklasyfikowany jako czołg średni rangi V dla szwedzkich sił lądowych. Posiada on ocenę bojową 7,7 i jest znany z doskonałej mobilności i siły ognia. Jeśli chodzi o mobilność, czołg ma prędkość maksymalną 50 km/h na drogach i 30 km/h w terenie, co czyni go jednym z najszybszych czołgów w swojej randze. Jego działo, 105 mm armata L7A1, jest bardzo celne i może przebić pancerz większości czołgów przeciwnika. Pancerz Strv 101, choć nie jest najgrubszy, może wytrzymać trafienia większości czołgów niższej rangi.



Jedną z unikalnych cech Strv 101 w grze jest jego hydro-pneumatyczny system zawieszenia, który pozwala czołgowi regulować wysokość i przechylać się w różnych kierunkach, co daje mu doskonałą stabilność i zagłębienie w działo. To sprawia, że jest to idealny czołg do snajperstwa z linii wzniesień lub korzystania z osłon w środowisku miejskim. Jego główną słabością jest jednak stosunkowo słaby pancerz w porównaniu z innymi czołgami tej rangi, co czyni go podatnym na ogień wroga, jeśli znajdzie się na otwartej przestrzeni.





Podsumowanie

Strv 101, znany również jako Centurion, był głównym czołgiem bojowym używanym przez szwedzką armię od początku lat 60. do końca lat 90. W War Thunder jest to czołg średni rangi V dla szwedzkich sił lądowych, z oceną bojową 7,7. Jego doskonała mobilność, siła ognia i hydropneumatyczny system zawieszenia sprawiają, że jest to popularny czołg wśród graczy. Jednak jego stosunkowo słaby pancerz w porównaniu do innych czołgów tej rangi sprawia, że jest on podatny na ostrzał wroga. Ogólnie rzecz biorąc, Strv 101 to wyjątkowy i skuteczny czołg, który łączy w sobie szybkość, celność i stabilność, co czyni go groźnym przeciwnikiem na polu bitwy.