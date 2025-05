Stardew Valley recenzja gry.

Stardew Valley to gra wydana w 2016 roku przez niezależnie studio. Pamiętacie może Harvest Moon można powiedzieć że ta gra to jej współczesna wersja choć nadal z pikselową grafiką. Produkcja ta potrafi wyciągnąć na wiele godzin dostarczając przy tym masę frajdy. A dziś pora się przyjrzeć się jej bliżej zapraszam do czytania.

Akcja gry toczy się w niewielkim wiejskim miasteczku w dolinie rosy. Nasz głowny bohater pracuje ciężko w nudnej pracy w korporacji. Każdy dzień jest do siebie podobny a życie staje się monotomne. I właśnie wtedy przypomina sobie o pewnym liście zoatawionym przez jego dziadka a który miał otworzyć kiedy będzie miał wszystkiego dosyć. Otwiera go i z jego treści wynika że odziedziczył po staruszku farmę. Więc zmęczony życiem wybiera się tam by zajmować się ziemią i żyć w spokoju. Rozgrywka w dużej mierze polega na planowaniu swojego dnia na pewno musimy podlać nasiona i udać się do miasta lub do kopalni by zdobyć surowce. Jeśli wybierzemy się w drogę do miasta to pogadamy z postaciami zbierzemy różne zadnia z tablicy ogłoszeń. Na koniec dnia wracamy do chaty i zaczyna się kolejny dzień z czasem uzbieramy trochę gotówki rozbudujemy naszą farmę dodamy kilka urządzeń wykarczujemy las itd. Gra przepełniona jest treścią i zadaniami można w niej robić wiele a świat jest duży i pełny ludzi domów, zdań i wszytkie rzeczy są inne ciekawe i niezbadane. Tak że produkcja dostarcza nam zabawy na ponad 100 godz a wszystko to zostało oprawione w ładną nieco cukierkową pikselową grafike.

Podsumowanie :

Plusy:

-Przyjemna oprawa wizualna.

-Świat pełen jest treści.

-Każdy dzień jest ciekawy.

-Gra jest długa i dostarcza zabawy na ok 100 godz.

Minusy :

-Większych wad brak.

Ocena końcowa 9 /10.