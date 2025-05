Stardew Valley - recenzja gry.

Stardew Valley to gra wydana 26 lutego 2016 roku polegająca na prowadzeniu farmy. Towarzyszy nam przy tym pixelowa grafika, którą wielu z nas uwielbia. Poza zwykłym prowadzeniem farmy gra wprowadza mechaniki przyjaźni, związków czy małżeństw z mieszkańcami pobliskiej wioski, która jest nieopodal naszej farmy. Żeby nie było nudno, możemy również w wolnych chwilach eksplorować kopalnie w celu pozyskania cennych materiałów, bić się ze stworami lub zbierać różne przedmioty rozsiane po świecie.

Zwykły ,,symulator farmy'' oferuje nam bardziej ciekawą rozgrywkę, niż można sobie wyobrazić, ponieważ ma dużo pobocznych funkcji i aktywności, którymi można się zajmować, gdy już podlejemy marchewki i nakarmimy kurczaki.

Producentem oraz wydawcą gry jest ConcernedApe, który jest twórcą tylko i wyłącznie Stardew Valley i poza tym nie stworzył żadnych innych gier. Cała konstrukcja gry została dobrze przemyślana, ponieważ oprócz prowadzenia farmy, która przynosi nam dochód jeżeli sprzedajemy produkty roślinne, np. ziemniaki, kwiaty, ziarna kawy itp, produkty zwierzęce, np. jajka kurze, wełna, mleko, po produkty syntetyczne i kopalniane, np. różnego rodzaju surowce typu szmaragdy, diamenty, topazy.A jeżeli już znudzi nam się siedzenie na naszym kawałku ziemi to możemy udać się do malutkiej wioski, w której możemy zachodzić w interakcje z ludźmi tam mieszkającymi, kupować towary w sklepie, ulepszać naszą farmę, ulepszać nasze wyposażenie, czy rozdawać prezenty, aby polepszyć relacje, które mogą sprawić, że będziemy mogli wejść w związek, a później w małżeństwo, które da nam różne dodatkowe rzeczy, w zależności od osoby, z którą się ożenimy.Udając się do kopalni należy pamiętać, aby pilnować czasu, mieć broń i przy okazji coś do zjedzenia, aby zregenerować staminę i zdrowie. Kopalnia jest podzielona na piętra, na każdym piętrze znajdują się surowce, podstawowe typu węgiel, żelazo, aczkolwiek im dalej tym spotykamy rzadsze i bardziej opłacalne przedmioty. Aby móc udać się piętro niżej, należy kopać kilofem napotkane kamienie i minerały, abyśmy mogli znaleźć dziurę z drabiną, którą będziemy mogli zejść niżej. Co 10 przebytych poziomów otrzymujemy windę, którą możemy później wrócić (jedynie na te poziomy, gdzie była winda, np. 30, 50, nie na poziomy pomiędzy, np. 33, 54) na powierzchnie. Na każdym segmencie są potwory, które będą nas atakowały, im głębiej tym bardziej, nie występują one jedynie na początkowych segmentach, dlatego tam możemy kopać spokojnie.Oprócz dostępu do kopalni, farmy oraz wioski mamy również inne lokacje. Świat gry jest dużo bardziej szeroki i rozbudowany, niż się wydaję. Mamy do dyspozycji plażę, na której co jakiś czas respią się cenne muszle, które potem możemy sprzedawać. Poza plażą jest również las, w którym respią się szlamy oraz dużo drewna, gdybyśmy go potrzebowali. Dodatkowe aktywności, jakie się przed nami kryją to również questy, jakie dostajemy u NPC, czy przez skrzynkę pocztową ulokowaną na naszej farmie. Skrzynka pocztowa również informuje nas o nadchodzących wydarzeniach w wiosce. Natomiast dzięki kalendarzowi możemy dowiedzieć się, kto w jakim dniu ma urodziny, aby wręczyć tej osobie prezent. Znacznie poprawi to wtedy nasze relacje.Samo prowadzenie farmy skrywa jeszcze więcej opcji. Na starcie naszej gry nasza cała farma jest porośnięta drzewami, trawą i kamieniami, które musimy chociaż w małym stopniu usunąć, aby mieć miejsce na sadzenie i uprawy. Za pomocą konewki oraz małego źródełka wody możemy podlewać nasze plony. Tuż obok naszego domu stoi spora skrzynka, która wygląda jak wejście do piwnicy. Wręcz przeciwnie, jest to miejsce, gdzie możemy wrzucić przedmioty, które chcemy sprzedać. Sezonowe nasiona, drzewa owocowe oraz kwiaty możemy kupować w sklepie w mieście. Oczywiście obowiązują pory roku, a podczas zimy nic nie rośnie. Jeżeli zbudujemy stodołę lub kurnik (może nam w tym pomóc jeden z NPC, jest na północnej stronie mapy, w drodze do kopalni), możemy zakupić zwierzęta, które też nie są najtańsze, dlatego trzeba uzbierać trochę funduszy. Gdy mamy stodołę lub kurnik lub inne miejsce dla zwierząt potrzebny będzie na pewno silos, który postawimy dość blisko, aby móc tam składować siano, aby nakarmić zwierzęta. Silos sam codziennie uzupełnia zwierzętom jedzenie, niż byśmy mieli to robić ręcznie.Oprócz zwierząt hodowlanych mamy możliwość przygarnięcia kota lub psa, a także konia. W celu zdobycia zwierzaka wystarczy napełnić jego miskę wodą za pomocą konewki, a on po paru dniach sam przyjdzie. Co do konia, to musimy mu zbudować odpowiednie miejsce, w tym przypadku stajnie. Koń po bodajże jednym dniu przyjdzie również sam. Posiadanie konia jest wygodne, ponieważ możemy się dużo szybciej poruszać, niż byśmy robili to na nogach.Stardew Valley było grą, przy której spędziłem wiele godzin i naprawdę mi się spodobała. Z czasem wpada się w taką rutynę, gdzie zaczynając nowy dzień, zbierasz mleko i jajka ze zwierząt, podlewasz rośliny i wyruszasz robić inne aktywności, bo to już automatyczne. Zdecydowanie najwięcej swojego czasu poza ulepszaniem farmy spędziłem w podziemiach, ponieważ bardziej lubię eksploracje, odkrywanie nowych rzeczy. Mimo, że nie jestem fanem takich gier, to właśnie przez taki element jak kopalnia, czy też inne systemy, np. questy czy ulepszanie narzędzi, znajdowanie lepszych broni, to sprawiło, że grało mi się w tą grę bardzo przyjemnie. Przyczyniła się do tego również pixelowa grafika, która jest bardzo przyjemna dla oka. Grę mógłbym ocenić nagwiazdek, ze względu na rozgrywkę i też ze względu na to, że po jakimś czasie (ok.40h gry) znudziła mi się i teraz rzadko do niej zaglądam.Gra jest oczywiście płatna. W serwisiemożecie ją zakupić już zazł.Autor: CrystalMag12