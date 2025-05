( 8 ratings)

Stardew Valley - poradnik

Hej! W tym artykule przedstawię wam kilka porad dla początkujących graczy Stardew Valley. Zapraszam do czytania.1. ENERGIA



Na początku gry pasek energii jest bardzo mały, a każda czynność trochę jej zużywa. Aby zapobiec niepotrzebnemu marnowaniu energii, włącz opcję "Always show tool hit location". Wtedy wokół twojej postaci będzie pokazane miejsce, do którego możesz siegnąć.

Pamiętaj też o tym, by nie trzymać w ręce żadnego narzędzia - każde machnięcie zabiera więcej energii.

Zbieraj jagody (wiosną) - co prawda nie dają wiele energii, ale na początek to zawsze coś.

Nie wracaj za późno do domu - o 12 twoja postać robi się śpiąća, a o 2 rano mdleje. Tracisz przy tym pieniądze, płacąc za ratunek. Uważaj też, by nie zginąć w kopalni - postęp nie zapisuje się.

Oglądaj telewizję - możesz dowiedzieć się dzięki niej, jaka będzie pogoda następnego dnia. Wróżbita może powiedzieć ci, czy będziesz mieć szczęście.



2. UPRAWA



Poszczególne roślinki rosną tylko w określonych porach roku. Jedna pora roku to 28 dni w grze.

ziemniaki, kalafior, jarmuż - wiosna

czerwona kapusta, jagody, melon - lato

żurawina, bakłażan, dynia - jesień

Na początku rozgrywki warto także oczyścić farmę - spal stare budynki, sprzedaj zwierzęta. Nie zostawiaj nawet najmniejszych krzaczków, pocieważ pojawią się chwasty. Zacznij wszystko od zera.

Kiedy kupujesz nasionka, zamiast klikać za każdym razem, wystarczy kliknąć prawy przycisk myszy + shift (przyspieszenie). Jeśli chcesz kupić 5 nasionek, kliknij lewy przycisk myszy + shift.





3. PRZEDMIOTY



Zbieraj wszystkie przedmioty. Diamenty i artefakty oddaj do muzeum, natomiast niepotrzebne rzeczy sprzedaj. Jeśli zobaczysz robaczka na ziemi, uderz w niego kilofem. Staraj się często łowić ryby - czasami może dropnąć coś cennego. Łów tam, gdzie są bąbelki. Wartościowe przedmioty możesz pozyskać także z kopalni. Warto jak najszybciej zaopatrzyć się w plecak. Zbieraj przede wszystkim dużo drewna. Na pewno przyda się na każdym poziomie rozgrywki.



4. ZAROBEK



Zbuduj mostek na plaży. Kosztuje to 300 sztuk drewna. Na początku rozgrywki to może wydawać się dużo, ale potem na pewno okaże się opłacalne. W późniejszym etapie dobrze jest stworzyć maszyny do miodu, sera czy przetworów. Pozyskane przedmioty możesz sprzedać.



5. RELACJE Z INNYMI



W kalendarzu możesz sprawdzić, kto kiedy ma urodziny. Dając komuś prezent w ten dzień, porawiasz wasze relacje. Kiedy jakaś postać będzie miała 3 serduszka, będziesz dostawać prezenty. Czasami możesz nawet dowiedzieć się czegoś ciekawego na czyjś temat - NPC zdradzi ci sekret.

Jeśli masz dobre relacje z czarodziejem, możesz u niego zmienić wygląd. Musisz zapłacić za to 500 sztuk złota.