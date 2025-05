Stardew Valley - krótka recenzja

Wielki hit - Stardew Valley został stworzony przez tylko jedną osobę, którą jest Eric Barone. Wydał ją przez studio Chucklefish w 2016 roku.



Stardew Valley polega głównie na rozwijaniu farmy oraz naszej postaci. Tutaj, wcielamy się w pewnego człowieka, który ciężko pracował w biurze firmy Joja. Zmęczony już tym nieprzyjemnym życiem w mieście, postanowił wyjechać na wieś, by odziedziczyć w spadku farmę po dziadku, po tym, jak otrzymał jego list. Gdy już przybędziemy do tej wioski, nasza historia rozpocznie się. Poznamy mieszkańców wioski poprzez rozmowę oraz pomaganie im w różnych sprawach. Pierwsze osoby jakie poznajemy to rudowłosa kobieta o imieniu Robin oraz major Lewis, które pomogą nas doprowadzić na naszą farmę. Później możemy robić wszystko to, na co mamy ochotę. Pamiętajcie tylko żeby za długo nie szaleć, ponieważ jak w grze wybije godzina druga nad ranem, nasza postać zasypia i zostajemy ukarani pieniężnie.Po stworzeniu naszego zapisu, kreujemy naszą postać tak jak chcemy. Możemy zmieniać ubiór, kolor włosów i oczu. Mamy do wyboru obie płcie. Kolejną opcją jest wybór pupila (kot lub pies). Otrzymamy go, gdy przejdziemy pewien etap gry. Jeżeli nie przywiązujemy większej wagi do fabuły, możemy pominąć początkowy filmik klikając na kratkę obok informacji mówiącej o tym.Jeżeli mamy ochotę na chwilę odpocząć od roli farmera, to możemy pobawić się jako rybak, kupując sobie wędkę, dzięki której mamy możliwość łowienia różnorodnych ryb (jest ich ponad 50 gatunków), albo wejść głęboko pod ziemię, by zabijać niedobre stworzenia, które próbują nam przeszkodzić w zdobywaniu cennych surowców mineralnych.Stardew Valley ma dwa tryby gry - jednoosobowy oraz kooperacji. Chyba nie trzeba tłumaczyć, na czym polega ich odmienność.Grafika jest pikselowa ale przyjemna dla oka, a muzyka bardzo pozytywna - tak jak ogólny klimat gry.Dodany całkiem niedawno - ,,Tryb Kooperacji" bardzo wzbogacił naszą rozgrywkę. Ogólnie - produkt ten idealnie odzwierciedlił symulację życia jako farmer, co jest dla mnie ogromnym plusem. Gra działa na nas odprężająco i odstresowująco, dobra na zły humor.Po bardzo długim czasie spędzania czasu przy Stardew Valley, możemy odczuwać monotonność.Dla niektórych, minusem może być brak polskiego tłumaczenia, ale to drobnostka, bo tutaj angielski jest bardzo prosty.Kupując tę grę musimy być świadomi, że przez nią nie będziemy mogli odejść od komputera na kilka godzin, a w niektórych przypadkach - kilka dni. Przyczyną tego jest ogromne pragnienie poznawania pobliskiego otoczenia, która znajduje się wokół naszej farmy.Dziękuję za przeczytanie,Napisane przez Naczod