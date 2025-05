Stardew Valley - Idealna gra na odstresowanie

W tym artykule, przedstawię wam wspaniałą grę typu Role-Play, Stardew Valley, zapraszam do czytania. ;)Gra Stardew Valley została wydana 26 lutego 2016 roku, przez studio Chucklefish, na którego czele stoi Eric Barone. Gra jest połączeniem RPG z symulacją, a to wszystko wpakowane w otwarty świat z masą możliwości i aktywności.W grze, dostajemy naszą własną działkę z domem, a naszym celem jest rozwój i prowadzenie naszego gospodarstwa. Musimy przygotować zalesione i nierówne pole pod zabudowę, oraz rozbudowę naszej farmy. Niedaleko jest miasto, gdzie do dyspozycji mamy przeróżne miejsca, takie miejsca jak sklepy. Możemy również odwiedzać mieszkańców i się z nimi zaprzyjaźniać.Gra rozpoczyna się od momentu, w którym nasz bohater jako pracownik korporacji, otrzymuje wiadomość o otrzymaniu spadku po dziadku, postanawia on porzucić swoje dotychczasowe życie i osiedlić się w odziedziczonym od dziadka domku niedaleko Pelikan Town. Dalej nie mamy nakreślonej fabuły, a otrzymujemy wolna rękę i wszystko zależy od naszych upodobań i ustalonych celów.W grze otrzymujemy szereg przeróżnych aktywności, co sprawia, że każdy może znaleźć tu coś dla siebie.- Podstawową aktywnością w grze jest prowadzenie naszej farmy, należy o nią dbać, podlewać i pielęgnować nasze roślinki, a także dbać o trzodę chlewną. W grze otrzymujemy ogromna gamę roślin do uprawy oraz zwierząt do hodowli. Zanim jednak przystąpimy do sadzenia roślinek, należy przygotować teren pod uprawę, usuwając z niego chwasty, kamienie czy pnie drzew.- W grze otrzymujemy również możliwość łowienia ryb. Złowione ryby można sprzedać, albo zrobić z nich trofeum. Łowienie, tak jak w rzeczywistości wymaga cierpliwości, dodatkowo należy tez umieć dobrze zarzucić wędkę, oraz nadążać za rybą, aby ta nie zerwała się z linkiW grze udostępniona została nam kopalnia, możemy pozyskać w niej cenne surowce, lecz możemy natknąć się na różne niebezpieczeństwa. Kopalnia jest podzielona na piętra, a im głębiej zejdziemy, tym lepsze rzeczy możemy znaleźć, ale też natknąć się na groźniejsze potwory. Zanim jednak zejdziemy piętro niżej, musimy znaleźć zejście w dół, które jest zazwyczaj ukryte pod jednym z kamieni.- W grze możemy rozmawiać z postaciami NPC, zaprzyjaźniać się z nimi, czy wręczać im prezenty. Co jakiś czas w miasteczku organizowane jest jakieś wydarzenie, jak festiwal jajka, czy święto duchów. Możliwe jest nawet poślubienie jednego z mieszkańców. Ciekawym dodatkiem jest też fakt, że niektóre sklepy moa być nieczynne z przeróżnych powodów, co wprowadza więcej życia do świata gry.Niedawno wprowadzono ciekawą funkcję, pozwalającą na opisana wyżej rozgrywkę, w grupie znajomych, dzięki czemu gra nie znudzi nas szybko, a rozgrywka ze znajomymi przyniesie nam wiele frajdy.Osobiście polecam grę każdemu, kto chciałby się odstresować, czy odpocząć od gier wymagających większego skupienia, a gra ze znajomymi zagwarantuje nam zabawę na całe godziny. Dziękuję za uwagę, oraz zapraszam do komentowania i oceniania powyższego materiału. ;)