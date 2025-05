( 4 ratings)

Stardew Valley - 11 wskazówek do gry

Witam! Oto 11 kolejnych porad do Stardew Valley, które pomogą ci w rozgrywce. Zapraszam do przeczytania i skorzystania ze wskazówek w grze! 1. Pilnuj energii! Jeśli doszedłeś/łaś do 3. dnia lata możesz skorzystać z sauny.



2. Nie sprzedawaj od razu przedmiotów, które wydają Ci się niepotrzebne. Może za jakiś czas będziesz mieć z nich użytek.



3. Jeżeli masz kurnik, nie sprzedawaj jajek, a kup maszynę do majonezu i na nim zarabiaj.



4. Oglądaj telewizję, możesz nauczyć się nowych przepisów, sprawdzić czy duchy są po twojej stronie oraz zobaczyć prognozę pogody na następny dzień.



5. Artefakty oddawaj do muzeum - możesz otrzymać dekoracje do domu.



6. Codziennie rozmawiaj z mieszkańcami, wykonuj ich questy i dawaj prezenty na ich urodziny. Jednym słowem dbaj o relacje.



7. Jeżeli na dworze pada deszcz wybierz się na ryby lub do kopalni. Łowiąc zdobędziesz ryby, które są tylko podczas deszczu, a idąc do kopalni zbierzesz różne potrzebne materiały takie jak miedź czy żelazo.



8. Zamiast podlewać uprawy konewką, zakup spryskiwacze.



9. Mając zwierzęta nie trzymaj ich w budynku, wybuduj im zagrodę i je wypuszczaj.



10. Ulepszaj u kowala swoje narzędzia, aby przynosiły ci więcej korzyści.



11. Osiągając 5 poziom którejś z umiejętności dobrze zastanów się nad wyborem dalszej ścieżki rozwoju. Niech przyniesie ci dobry zarobek!



12. Przychodź na festiwale, dokładniej poznasz Pelican Town oraz będziesz mieć możliwość zakupienia przedmiotów, których kupno nie jest możliwe u Pierra i JojaMart.