Standoff 2 - CS:GO na smartfony

Witajcie, moi drodzy. Dziś przedstawię wam gręczyli mobilne CS:GOZacznę od krótkiego omówienia trybówWyróżniamy trzy tryby.- Dwie drużyny stają naprzeciw siebie. Wygrywa ta drużyna, w której gracze zdobędą więcej zabójstw.- Drużyna antyterrorystów gra naprzeciw terrorystów. Zadaniem antyterrorystów jest rozbrojenie bomby, podłożonej przez terrorystów- Trzeba zabić przeciwników za pomocą różnych broni, które dostajemy wraz z większą ilością różnych broni.Grać wmożemy na mapach :Wraz z wbijaniem poziomów dostajemy, a czasem nawet. Z skrzyń wypadają rozmaitedo różnych broni. Skrzynie możemy kupić za, ale także zaktóre niestety trzeba zakupić. Kiedy nie dostaniemy skórki do broni, której chcemy możemy zakupićza złote monety.W tej grze mamy również podgląd naszych statystyk. W moim przypadku statystyki są dość słabe, ale postaram się je poprawić.Do dyspozycji mamy takie bronie jak :W Standoff 2 gra się ogólnie bardzo przyjemnie, jednakże ma także wady.- Potrzebne jest bardzo dobre WiFi, ponieważ będziemy mieli duży ping oraz będzie nas rozłączało- Trzeba mieć dość dobrą grafikę w grze ustawioną, bo inaczej będziemy widzieli same duże piksele- Na początku gra się bardzo trudno, ponieważ większość graczy gra lepiej od nas - początkujących- Na dobrym telefonie tylko możemy grać idealnie, bez ścinania- Można ustawić sobie dostosowane pod siebie przyciski, zmieniać ich wielkość, położenie itp.- Odczuwamy satysfakcję z każdego zabitego przeciwnika- Przyjemne dla oka skiny dla różnych broni- Możemy grać ze znajomymi, a wtedy jest większa frajdaStandoff 2 jak inne gry typu FPS jest świetna, grafika "cieszy oko", ale i tak najlepszą grafiką i wydajnością możemy cieszyć się na lepszych telefonach.★★★★★ - Obecnie Standoff jest oceniany na 4,5 gwiazdki, a grę oceniło (na chwilę pisania tego artykułu)osób !!!Za 100 złotych monet musimy zapłacić- czyli 1000 srebrnych monet, jedną specjalną skrzynkę,. Czy to się opłaca ? Nie mnie to oceniać ! Dla niektórych to jest dużo pieniędzy, dla innych mało.