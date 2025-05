Source 2 - nadchodzi rewolucja w CS:GO ?!

W poniższym materiale zajmę się pojawiającymi się plotkami oraz całkiem ważnymi zmianami jakie dokonały się w Counter-Strike Global Offensive na przełomie ostatnich 2 lat i czy są one zapowiedzią dla graczy wprowadzenia nowego silnika graficznego Source 2.

Kto z nas nie zna najbardziej znanego FPS-a drużynowego świata od Valve. Praktycznie każdy i każdy oczekuję na jej rozwój i na upragniony przez wszystkich graczy wprowadzeniu nowego silnika graficznego Source 2. W tym artykule zajmę się przeglądem zmian jakie dokonały się w ciągu ostatnich 2 lat oraz ostatnio pojawiającym się plotką i faktom czy są zapowiedzią całkowitej rewolucji graficznej gry.

Aktualizacje prowadzące do zmiany silnika

Wszystko zaczęło się w grudniu 2018 roku kiedy Valve zaskoczyło graczy wprowadzeniem nowego trybu Danger Zone ( swoistego Battle Royalu) oraz przejściem na system play2free. Wprowadzono również nowy system doboru graczy, podział na Prime i bez prime. Była to bardzo ważna aktualizacja, która stała się przedsionkiem do następnych.

Ważną zmianą był wprowadzenie komendy d3d9ex w styczniu 2019 roku i jej wprowadzenie na stałe w kwietniu tego samego roku. Powodowała ona zmniejszenie o 40% obciążenia procesora. Jej wprowadzenie w tam tym okresie był powodem wielu spekulacji o tym, że ma zostać wprowadzony nowy silnik graficzny co zostało zdementowane przez Valve.

Kolejną ważną zmianą była aktualizacja z listopad 2019 roku wprowadzającą nową operację Shattered Web, która nie tylko skutkował wprowadzeniem nowych misji ale również zmian po przez wprowadzenie skinów agentów oraz specjalnej opcji perłowego wykończenia broni pozwalającego na zmianę koloru wykończenia skórki broni w zależności od kąta padania światła, trafiła ona także do warsztatu steam.

Po drodze nie zabrakło również innych aktualizacji świadczących o możliwej zmianie graficznej gry. Było to przede wszystkim wiele wymian i wprowadzania map ważną był powrót Vertigo oraz jedna która szczególnie zainteresowała graczy czyli odświeżenie Cashe’a . Rozświetlenie map, wprowadzanie nowych efektów graficznych oraz nowa paronama UI która bazuje na Source 2. Ja osobiście postrzegam te zmiany jako próby przygotowania do wprowadzenia nowego silnika graficznego, a jak każdy wie nie od razu Kraków zbudowano więc taki proces trwa dość długo i wszystko musi być dobrze sprawdzone.





Plotki i przecieki

Teraz jednak skupmy się na plotkach i przeciekach, które pojawiają się od kilku dni na różnych portalach internetowych poświęconych tematyce CS:GO dotyczących wprowadzenia Source 2.

1 maja cały świat CSGO obiegła wiadomość o wprowadzeniu nowego silnika Source 2, która została podana przez chińskich graczy na reddicie. Dokładnie był to wpis z platformy chińskiej Weibo której to konto miało podać informacje o tym, że Counter Strike przejdzie „prawdopodobnie” na nowy silnik gry już 18 maja. Jednak informacja nie jest zbyt wiarygodna gdyż portal nie jest połączony w żaden sposób Valve, choć wywołała ogromne emocje całej społeczności.





W ostatnich dniach również na portalu Boop pojawił się artykuł o odnalezieniu mapy cache’a w plikach silnika Source 2. Te rewelacje ujawnił na swoim fanpage znany leaker związany z Valve i CS:GO. Nagrał on również wideo przedstawiające mapę w odświeżonej wersji dostępnej teraz w grze. Ten przeciek jest bardzo wiarygodny, ale na razie prezentuje tylko jedną mapę, czyli daje szczątkową informacje o tym, że prace trwają na przeniesieniem na Source 2.





Oraz drugi artykuł w który pojawiły się informacje o linijkach kodu źródłowego CS:GO w Half-life Alyx bazującym na nowym silniku. Wskazówką sugerującą to stałą się prawdopodobnie przypadkowa migracja pewnych efektów graficznych do aktualnej wersji gry, Programiści próbowali to zatuszować ale i tak społeczność graczy to zauważyła.





Podsumowanie i własne wnioski

Podsumowując te wszystkie zmiany i ostatnie rewelacyjne doniesienia daje nam pewność, że Valve jest w stanie przenieść Counter Strike na nowy silnik i prace nad tym trwają. Dokładna data nie jest znana, ale coraz bardziej przemawia nad pojawieniem się nowej szaty graficznej jeszcze w tym roku i bardzo możliwe że będzie ona powiązana z wprowadzeniem nowej operacji. Jednak są to tylko moje spekulacje. Także czekamy na Source 2 a może doniesienia chińczyków staną się faktem i wyjątkową niespodzianka dla graczy już 18 maja pożyjemy zobaczymy.