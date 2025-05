Roblox - gry, które polecam (cz. 3)

Hejka!

Oto kolejna (3) część z tej serii. Widzę, że bardzo wam się podoba!

Proszę o nie kopiowanie moich artykułów!

Oryginał: Zuza (KyPessa)

Zapraszam!

Baby Simulator



The Maze Runner



3008



Zbuduj Łódź Na Skarby



Murder Mystery 2



Dance Off



The Dropper

Dobra stara gra... Grałam w nią kilka lat temu, chodzi tu o to, że jesteś dzieckiem i robiąc funkcje niemowlaka możemy rosnąć - nie wiekowo, ale wielkością, rozmiarem. Można w niej mieć swoje akcesoria i pety (zwierzęta), które pomogą nam szybciej rosnąć!Rada: Robiąc rebirth będziesz więcej dostawać i szybciej się zwiększać!Gra na podstawie filmu Więzień Labiryntu (cz I).Dołączając znajdujesz się w klatce (z której łatwo wyjść, bo jest otwarta). Znajdujesz się w samym środku labiryntu, musisz z niego się wydostać, ale jest dzień i noc (dzień ok. 8 min, noc ok. 5 min - sprawdzałam), w nocy zamykają się wszystkie wejścia do labiryntu - od spawna, a w dzień otwierają, w ciemności będą respiły się potwory tzw. dozorcy, musisz przed nimi uciekać bo inaczej zginiesz - w dzień potwory znikną. Aby wyjść z labiryntu musisz rozwiązać zagadkę!Znajdujesz się w wielkim sklepie (ikea), gdzie musisz przetrwać noce - po sklepie chodzą pracownicy, którzy w noc są agresywni, a w dzień chodzą po sklepie. Buduj bazę w dzień, a w nocy w niej zostań. Dopilnuj, aby nie umrzeć w głodu!Uwaga! Jest również czerwona noc, podczas, której mogą szybciej chodzić (biegną) i skaczą.Wybierz drużynę, zbuduj łódź sam lub ze znajomymi i wypłyń w poszukiwaniu skarbów! Dodatkowe materiały do budowy uzyskasz podczas grania, gdy kupisz skrzynię.3 rodzaje osób:SheriffMurdererInnocentSheriff i Murderer - dwie najważniejsze role, jeden szeryf i jeden zabójca, reszta to niewinni.Zadaniem mordercy jest zabić wszystkich na mapie.Szeryf musi zastrzelić mordercę (Uwaga pistolet potrzebuje chwili, aby się naładował)Niewinni natomiast muszą przetrać rundę. Gdy szeryf zginie jest możliwość podniesienia pistoletu i zastrzelenie mordercy, jest się wtedy bohaterem (Hero).Gra podobna do Fashion Famous. Tylko tu jak się ubierzesz to musisz zatańczyć na scenie - możesz to robić również z przyjaciółmi, przy wybranej przez Ciebie muzyce (możliwość kodów ID), jak i również możesz wybrać wygląd sceny.Za ocenę innych dostajesz gwiazdki, które pomogą Ci zdobyć lepsze rangi.Każdy z osób, które posiadają Robloxa prawdopodobnie grała w obby. Tu polega to na tym, że spadasz i musisz unikać poszczególnych przeszkód podczas lecenia na dół na końcu poziomu jest białe pole, które przeteportuje Cię do kolejnego!Dziękuję za przeczytanie mojego artykułu!Zuza (KyPessa)