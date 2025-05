Rozgrywka - Gram w War Thunder już od jakiegoś czasu i mogę śmiało powiedzieć, że jest to naprawdę przyjemna gra, którą bardzo łatwo jest po prostu odebrać i móc zrobić coś dobrego.

Istnieją różne rodzaje trybów gry, które naprawiają każdy indywidualny styl gry, taki jak tryb zręcznościowy, realistyczny i symulacji.

Rozgrywka jest płynna.

Wizualizacje są naprawdę świetne, gdy patrzymy przez okno samolotu i widzimy horyzont.

War Thunder, dzięki swojej rozgrywce, jasno określa, o co chodzi w tej grze, która leci.

W tym sensie odniosły one wielki sukces, ale jak będziesz później czytać, jest to jedyny obszar, w którym gra naprawdę świeci.

Istnieją dwa rodzaje sił, które możesz wypróbować.

Możesz wzbić się w przestworza i kontrolować kilka samolotów myśliwskich lub kontrolować ziemię i prowadzić czołgi.

Typy gier to od dominacji do ataku naziemnego, a każda z nich ma wiele celów do wykonania w różnych rolach, więc nie utkniesz, robiąc to samo wielokrotnie.Jak opisano powyżej, istnieją dwa rodzaje trybów zręcznościowe i realistyczne. Tryb zręcznościowy grasz w dwóch drużynach i każdy może wybrać, który samoloty im się podoba, ale samoloty są bardzo uproszczone pod względem modeli uszkodzeń i fizyki. W trybie Arcade możesz grać w tryb "Ground Strike", który polega na zabijaniu jednostek naziemnych, zestrzeliwaniu samolotów i bombardowaniu lotnisk. Lub grasz w tryb "dominacji", który jest jak każdy inny tryb dominacji, w którym trzymasz cele, lub lotniska w tym przypadku. Z drugiej strony, tryb realistyczny jest mniej litościwy, ponieważ samoloty są zgodne z tym, jak mogłyby wyglądać, więc łatwiej jest zestrzelić, a samoloty się nie odradzają. Będą cele podobne do prawdziwych bitew.Tryb realistyczny to miejsce, w którym ta gra naprawdę świeci i sprawia, że podejmowanie decyzji jest o wiele ważniejsze, ponieważ nie ma respawnu .Jeśli lubisz szybować po niebie, gdy wróg próbuje cię zastrzelić, jest to gra dla ciebie. Jeśli lubisz budować samoloty modelowe i uczyć się wszystkiego o samolotach wojennych, jest to gra dla ciebie. Jeśli nie dbasz o stromą krzywą uczenia się lub okropne menu, jest to gra dla Ciebie. Ale jeśli chcesz zrobić więcej ze swoimi umiejętnościami latania, unikaj i zabijaj innych graczy, poszukaj gdzie indziej. A jeśli lubisz dostosowywać i lubisz zmieniać rzeczy, z którymi latasz lub jak wyglądają, przygotuj się na to, by zapłacić za nie, lub poszukaj gdzie indziej. War Thunder to solidna strzelanka, która jest obowiązkowa dla entuzjastów latania. Zalety i wady tej gry są następujące:



Zalety: Wciągająca rozgrywka

: Solidna gra

: różne style gry

: Możesz grać jako czołgi lub samoloty



Wady: nawigacja po menu

: Może być trudne dla początkujących

WYMAGANIA