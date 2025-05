( 2 ratings)

Recenzja The Walking Dead: A New Frontier - Trzeci sezon żywych trupów!

Najsłynniejsza seria tworzone przez Telltale doczekała się swojej kolejnej odsłony. Jak wypada trzeci sezon Żywych Trupów? Zobaczcie! Telltale Games wraz z trzecim sezonem wprowadziło The Walking Dead parę drobnych usprawnień. Podczas fazy eksploracji możemy nacisnąć przycisk „Shift”, aby szybciej się poruszać. Lepiej widoczny jest również ekwipunek, chociaż w gruncie rzeczy to kwestia bardziej niż drugorzędna, bo The Walking Dead pozostaje grą przygodową przygotowaną zgodnie ze „współczesnymi trendami”, tudzież interaktywnym filmem, to znaczy produkcją opartą o dialogi, a nie kombinatorykę z przedmiotami. Mi tam odpowiada.



Retrospekcje które przeżywa Javier, a które są osadzone w czasach z początku wybuchu apokalipsy zombie. Decyzje podjęte w przeszłości mogą mieć wpływ na jego relacje z rodziną. Dość ciekawe, ale wydaje mi się, że nie doświadczyłem tego podczas rozgrywki.



Niezłe aktorstwo i porządne dialogi pozwoliły mi na załapanie pierwszego kontaktu z nowymi bohaterami. Clementine, jest po prostu tą złą osóbką w tej grze i mi to całkiem odpowiada, pasuje na to miejsce.



Drugi odcinek to przede wszystkim bardzo dużo akcji, co przypadło mi do gustu po raczej ospałej pierwszej części. Bardzo dobre wrażenie zrobiła walka „miejska” z początku Ties That Bind Part II, jak również spore hordy zombiaków w dalszym biegu.



Sporo miejsca poświęcono też Clementine – zarówno jej życiu w czasach po wydarzeniach z drugiego sezonu, jak i świeższej historii. Co ciekawe, nasze wybory podjęte w poprzednich sezonach mają przełożenie na to, jaką osobą jest obecnie nastolatka, a także na kształt retrospekcji które widzimy (a które również rozgrywamy). Jeżeli nie możecie zaimportować zapisu z poprzednich odsłon, to nie martwcie się – trzeci sezon pozwoli Wam przed rozpoczęciem gry szybko odtworzyć kształt najważniejszych wydarzeń poprzez ręczne zaznaczenie odpowiednich wyborów. Ot takie dobre informacje dla was od wydawców.



Te dwa epizody, które tutaj opisałem wywarły na mnie dość duże wrażenie, dlatego zapraszam Was serdecznie do wypróbowania tej gierki :D