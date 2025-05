( 3 ratings)

Recenzja Survival Horroru - Dead By Daylight.

Witam.Po ponad 500+ grania chciałbym zrecenzować grę Dead By Daylight. Gra to survival horror dla wielugraczy w którym wcielamy się w ocalałych oraz mordercę.Ocalali muszą naprawić generatory aby otworzyć bramę,a morderca musi złapać ocalałych i powieśić ich na hak, a następnie czekać aż istota pożre ich ciała.Mimo paru błędów wyśmienicie się przy niej bawie zarówno sam, jak i ze znajomymi.Polecam każdemu fanowi horrorów.Cena gry 19.99 Euro. Wymagania znajdziecie na internecie.Jeżeli kogoś zachęciłem do kupna tej gry to się cieszę ponieważ to świetna gra.Tło fabularne: 4 ocalałych obudziła się w lesie.Niewiedzą skąd się tam znaleźli ale wiedzą że nie są sami.Ściga ich pewien morderca który został opętany przez istotę która domaga się ich ciał aby się najeść.Ocalali w skrócie:Meg Thomas - Biegacz. Claudette Morel - Botanik,medyk. Jake Park - Survivalowiec. Dwight Fairfield - Przywódca.Bill - Żołnierz.Ace - Szczęściarz.Chinka (nieznam jej nazwy) Mordercy w skrócie: Traper - Rozstawia pułapki,posiada tasak. Hillbilly - Posiada piłe mechaniczną która umożliwia mu bardzo szybki bieg.Pielęgniarka - Teleportuje się.Widmo - Staje się niewidzialny.Wiedźma - Rysuje totemy które umożliwiają jej szybkie przemieszczanie po mapie.The Shape - Śledzi swoją ofiarę.Doktor - Razi prądem swoje ofiary doprowadzając je do szaleństwa.Minusy:

- Bugi

- 1 tryb gry

- 1 camperzy

Plusy:

-Można się wystraszyć

-Świetnie się gra ze znajomymi

-Gra jest cały czas wspierana nowymi updateami

-Dużo postaci,Killerów

- 1 Mecz może potrwać nawet 30 minut!

-Dużo map

-ciekawa fabuła