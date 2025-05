( 51 ratings)

Recenzja gry War Thunder

Chciałbym podzielić się z wami moimi wrażeniami z gry War Thunder!Więc może zacznijmy od tego że gra została zrobiona przez studio Gaijin. Jest bardzo podobna do World of Tanks lub do gry World of Warplanes. Można powiedzieć, że War Thunder to mieszanka tych obu gier. Jeśli chodzi o mnie bardziej lubie samoloty ale nie o tym teraz. Kiedy sie zalogujemy możemy wybrać czy chcemy latać samolotami czy może wolimy czołgi.

Oczywiście tak jak w WoT lub WoW (World of Warplanes) nie zabrakło państw do których należą poszczególne maszyny. Gra jest moim zdaniem zrobiona bardzo dobrze. Ma bardzo dobrą grafikę jak i fizykę i myślę, że każdemu przypadnie to do gustu. Mamy do wyboru 3 lub 4 tryby: zręcznościowe bitwy lotnicze lub pancerne, realistyczne bitwy lotnicze/pancerne i tryb symulacji gdzie fizyka jest na najwyższym poziomie, widok jest tylko z kokpitu a sterować można tylko strzałkami lub joystickiem więc polecam raczej joystick :). War thunder można także znaleźć na tej stronie :D. Może teraz omówimy zalety i wady tej gry:

Zalety:



- Dobra grafika

- Dobra fizyka

- Nie nudzi się tak szybko jak inne gry

- 2 w 1 (Można wybrać lotnictwo lub jeżdżenie czołgami w jedej grze!)



Wady:



- Trzeba się nawet bardzo napracować żeby odblokować niektóre samoloty lub czołgi

- Można zabijać swoich co oznacza, że naprzykład ruskie was zabiją :)

- W realistycznym trybie gry nie można się ponownie odrodzić :(

- Menu jest trochę bardziej skomplikowane od menu w WoT lub WoW



I to tyle mam nadzieję, że zagracie w tą grę szczególnie jak jest za sporą ilość punktów :D. Piszcie w komentarzach co wam się w niej podoba lub nie podoba!