( 6 ratings)

Recenzja Assassin's Creed Idenity - Assasin na telefonie?

Jakoś źle to widzę, po ostatnich "sukcesach" Assassina. Co prawda - gra ma już jakiś czas, ale przed rozgrywką obawiałem się, że powtórzy sukces Assassin's Creed Unity. I się szczerze nie myliłem - ale do tego dopiero przejdziemy.



Wielkim plusem jest oprawa graficzna - grafika jest bardzo ciekawa i niespotykana jak na urządzenia mobilne - grałem na telefonie budżetowym (Huawei y6) i było całkiem przyjemnie, obyło się bez lagów. Niestety tego samego nie można powiedzieć o "sąsiadach" lagów - bugach. Bugów jest masa, cała liczna gromada. Trochę to psuje rozgrywkę, ale i tak nie jest tak źle jak się spodziewałem.



Gra posiada niestety bardzo mało misji, co próbuje nam rekompensować masą zadań pobocznych, ale niestety wiemy jak te misje poboczne się kończą. Monotonnia - to jest to słowo, którym można określić misje poboczne. Cały czas musimy kogoś zlikwidować - praktycznie cały czas. Gra jest banalnie prosta, lecz sterowanie stanowczo nam to utrudnia. Ale cóż można zrobić w tego typu grze na telefon? Niestety twórcy nie mieli zbytnio pola do manewrowania.



Podsumowując - gra jest dość standardowa, ale jeśli ktoś chce poczuć klimat fabuły podczas jazdy samochodem (oczywiście na miejscu pasażera) to jak najbardziej polecam. Gra kosztuje około 3 euro na Google Play - ciekawa cena, dość standardowa jeśli chodzi o gry mobilne. Mimo wszystko smuci to, że w grze nie ma żadnych patchy i widoczne jest to, że twórcy nic nie robią aby tę grę poprawić. To smutne, ale widać po co została stworzona. Raczej wszyscy rozumieją o co mi chodzi. Dziękuję za czytanie i zapraszam do innych moich artykułów!