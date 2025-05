Przegląd Free to play ze steama #4 War Thunder [PL]

Przemierzając Gamehaga napewno natknęliście sięna War Thundera. Możliwe jest że niektórzy jeszcze w to nie grali, nawet +1000 kryształów ich nie zachęciło ale mam nadzieje że po tym artykule, część z was wskoczy za stery samolotu czy też czołguJest to symulator czołgu i samolotu, FPS. W grze wcielamy się w pilota owych pojazdów który musi zabrać do grobu jak najwięcej przeciwników. W grze mamy 2 typy rozgrywki. Samoloty i czołgi, lecz jedno nie wyklucza drugiego. Grając np czołgiem zdarzy nam się wskoczyć do samolotu i strzelać do przeciwników. Pojazdy są podzielone na Nacje ( Niemcy, Japonia, USA itd) a one są podzielone na Ery (odpowiednik tierów w Wot)Gdy wybierzemy już maszyne którą chcemy stoczyć bój. Wrzuca nas na mape. Są one pięknie wykonane a fizyka niektórych obiektów zasługuje na nagrode. Pojazdy nie mają określonych punktów życia dlatego trzeba uważać żeby nie zostać pokonanym. A zniszonym można być na 2 sposoby. Albo załoga nam zginie albo czołg nam wybuchnie bo dostajemy w skład amunicji. Więc znajomość budowy pojazdów da nam tutaj przewage. Jak już wcześniej mówiłem, niektóre obiekty mogą zostać zniszone Więc ciągła zmiana pozycji i znajomość map może okazać się kluczem do wygranejJeśłi chodzi o znajomość map to na samolotach nie jest ona aż tak ważne ale ważne jest wyczucie czasu oraz precyzjaSamoloty są podzielone na pare typów. Bombowiec, Myśliwiece, Szturmowe oraz Hydro loty. One również są podzielone np: Ciężki myśliwiec i lekki myśliwiec. Bombowiec nurkujący, Bombowiec torpedowy. Zazwyczaj celem mapy jest zniszenie wrogich jednostek ziemnych dlatego bombowce będą istotne.Tutaj sprawa się bardziej komplikuje. Bo tutaj w gre wchodzi już znajomość map oraz słabych punktów czołgów. mamy dostępne różne typ amunicji. Na lekki panczerz który powoduje większe uszkodzenia (ale grubego panczerza to my nawet nie zarysujemy) no i na gruby pancerz ale nei zadajemy aż takich obrażeń.Gdybym spotkał ludzi odpowiedzialnych za grafike i fizyke w tej grze to bym im podał ręke i pogratulował. To jest istny MAJSTERSZTYK. Walące się kawałki budynków, Ślady pocz czołgu wyryte w ziemi oraz bardzo dokładne odwzorowanie czołgów. każdy detal jest tutaj uwzględnionyMocny tytuł który może się spodobać fanom min Wota. Mam takiego znajomego co dużo grał w Wota. Odkąd pokazałem, mu War Thunder nie włączył nawet na 5 min Wota. I to powinno chociaż niektórych zachęcić do zapoznania się z tytułem