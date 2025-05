Poradnik CS:GO - Generator celownika na mapie

Celownik w CS:GO to bardzo ważny element rozgrywki. Przedstawię wam generator celownika i opiszę dokładnie jak z niego korzystać w którym możemy stworzyć celownik idealnie dopasowany do naszych potrzeb. Przedstawię wam mapę, którą możemy pobrać z warsztatu steam https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=308490450&searchtext=crosshair klikamy w button "zasubskrybuj" by mapa pobrała się automatycznie, wystarczy uruchomić CS:GO, odpalić grę lokalną i w zakładce warsztat znaleźć mapę "crashz' Crosshair Generator". Na mapie tej możemy tworzyć celownik, bezpośrednio w grze zamiast bawić się w generatory internetowe.Na mapie w prosty sposób celownik tworzymy strzelając w zamieszczone na niej przyciski.Najpierw warto skorzystać z tablicy na której wybieramy styl z którego chcemy korzystać. Style wybieramy strzelając do tarczy z numerami 0-5.0 - standardowy celownik, który mamy na początku gry,1 - ten właściwie sami sprawdźcie, ciężko mi powiedzieć co to w ogóle jest,2 - dynamiczny, powiększa się podczas strzelania i chodzenia,3 - działa tak samo jak 2, jedynie bardziej się rozszerza,4 - statyczny, nie powiększa się ani podczas strzelania, ani podczas chodzenia,5 - statyczno-dynamiczny, powiększa się tylko podczas oddawania strzału.Po wybraniu stylu wyświetlają się takie czynniki jak:Size - rozmiar,Outline - kreska podkreślająca nasz celownik,Gap - przerwa między kreskami,Alpha - przeźroczystość celownika,Thickness - grubość,Dot - kropeczka w środku celownika.Jeżeli chcemy zmienić jakiś czynnik, strzelamy w tarczę z nim i na dole wyświetlają nam się cyfry strzelając w nie zmieniamy czynnik.Po prawo od wcześniej opisanej tarczy na ścianie mamy tarczę to wyboru koloru celownika.Obchodzimy się z nią tak jak z każdą inną tarczą - czyli po prostu strzelamy w kolory, a nasz celownik automatycznie zmienia kolor. Ja najbardziej preferuję kolor zielony ponieważ najlepiej widać go na każdej mapie.Pod pierwszą odpisaną przeze mnie tablicą do wyboru i edycji stylu mamy kawałek mapy na której możemy sobie zobaczyć jak obecnie wygląda nasz celownik. Po prawo przy tarczy do wyboru koloru celownika możemy sobie tą mapę dowolnie zmieniać by sprawdzić jak celownik prezentuje się na innych mapach, np. dust2. Znajdują się tam również strzałki, po strzeleniu w nie pojawiają się boty na których też możemy sobie zobaczyć jak celownik się prezentuje.Za nami na mapie znajduje się ściana na której możemy zobaczyć celowniki profesjonalnych graczy takich jak Get_RiGhT, Guardian czy Hiko, zobaczyć też możemy celowniki graczy virtusPRO. Jak chcemy wypróbować np. celownik DAZED czy neo strzelamy w ich celownik i automatycznie nasz celownik zmienia się w wybrany i możemy go sobie przetestować.Na ścianie po lewej stronie od tarczy do wybierania stylów możemy sobie zapisywać nasze celowniki, mamy na to 4 sloty, na tablicy tej jest też taki button jak "restore od xhair", który przywraca nasz stary celownik czy "default", który ustawia domyślny celownik z CS:GO, więc możemy sobie spokojnie majstrować i próbować różnych opcji i zawsze będziemy mieli możliwość powrotu do naszych poprzednich celowników. Obok tej tarczy mamy też tarczę "Help" na której znajdziemy odpowiedzi na takie pytania jak "Jak korzystać z mapy?" czy "Jak przywrócić mój stary celownik?" informacje te są przedstawione w języku angielskim, więc jeżeli jeszcze słabo łapiesz angielski mój poradnik będzie dla Ciebie bardzo pomocny.Jak z poziomu steam pobrać mapę?Otwieramy naszą bibliotekę, znajdujemy tam CS:GO, przechodzimy do warsztatu, w wyszukiwarce wpisujemy "crosshair", wyszukujemy na liście "crashz' Crosshair Generator" na dzień dzisiejszy istnieje tylko jedna taka mapa jednak w przyszłości może pojawić się ich więcej. Miniaturka mapy wygląda następująco:Klikamy na miniaturkę, następnie klikamy na zielony przycisk "zasubskrybuj" i mapa pobierze nam się automatycznie.Aby odpalić mapę w grze klikamy "graj" -> "lokalnie z botami" tam przechodzimy do zakładki "warsztat" i wyszukujemy mapę "crashz' Crosshair Generator", klikamy na nią, klikamy graj -> w okienku "wybierz tryb gry" wybieramy "uproszczony" -> w okienku "poziom trudności botów" zaznaczmy "bez botów", klikamy "graj" i mapa powinna nam się wczytać.Mam nadzieję, że mój poradnik jak i generator będą dla was przydatne. A wy jak personalizujecie swój celownik? Może znacie lepsze generatory? Podzielcie się opinią w komentarzach.